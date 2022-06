Maileen Nuudi jõudis Hollandis veerandfinaali

Loosiga ei olnud Nuudil õnne, kui ta pidi juba avaringis kohtuma Quirine Lemoiue'iga (WTA 286.), kelle parim edetabelikoht on olnud 2017. aastal 137. Aga heas vormis Nuudi jaoks ei osutunud see loos õnnetuks, sest ta alistas Lemoine'i 7:5, 6:3. Esimeses setis andis Nuudi küll käest 5:3 edu, aga tegi otsustava murde seisul 6:5. Teises setis läks Nuudi kolm korda murdega ette, vastasel õnnestus tasa teha kaks esimest murret, aga kolmandat mitte, vahendab Tennisnet.ee.

Neljapäeval teise ringi mängus oli maailma edetabelis 949. kohal asuva Nuudi vastane Tilwith Di Girolami (Belgia, 1028.) ja nüüd sai Nuudi juba kiiresti hakkama 6:3, 6:0.

Esimeses geimis päästis belglanna kuus murdepalli ja võitis servigeimi, aga kõik ülejäänud vastase pallingugeimid võitis Nuudi. Seega kaotas ta ise kaks servigeimi, aga liivaväljakul on tavaline, et isegi tugevam mängija päris sajaprotsendiliselt oma pallingut ei võida.

Kuid eriti suur vahe oli esimeselt servilt võidetud punktides – Nuudi 80 ja Di Girolami 43%. Nuudi realiseeris 14 murdepallist seitse, seega pärast kuut kasutamata jäänud võimalust oli tema bilanss 7/8.

Veerandfinaalis kohtub Nuudi Valeria Oljanovskajaga (WTA 848.), kes on pärit Venemaalt, kuid oma riigi lipu all praegu ei mängi.