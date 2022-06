Võidupüha maratoni võit rändas rajarekordiga Soome

Kolmapäeval, 22. juunil 11. korda toimunud Pärnumaa võidupüha maraton tõi kokku ligemale 500 spordisõpra Eestist ja välismaalt. Torist Eesti sõjameeste mälestuskiriku juurest lähte saanud maratoni läbis esialgsetel andmetel 81 jooksjat, poolmaratoni distantsi lõpetas 153. Pärnu suvejooksul ja retkel pani end proovile 121 osalejat ning lastejooksudel lippas 141 jooksusõpra. Ehkki ilmaennustajad lubasid malbemaid tingimusi, toimus jooks tuulevaikuses ja päikeseleitsakus, muutes osalejate elu rajal korralikuks katsumuseks.

Vaatamata keerulistele oludele läbis meestest maratoni kõige kiiremini soomlane Janne Silvennoinen Uusimaalt, kes võttis enda nimele 2:35.41-ga rajarekordi, mis kuulus seni 2019. aastal võidutsenud britile Jonathan Rosenbrierile (2:36.06). Teisena lõpetas 2:39.33-ga britt Sage Pearce-Higgins, kolmandana 2:51.23-ga mullune võidumees, lätlane Segejs Maslobojevs.

"Pärnu on ilus koht jooksmiseks ja rahvas elas vägevalt kaasa. Tunnistan, et mul oli väga raske: selline kuumus on karm," rääkis Silvennoinen, kes jäi nendes tingimustes ajaga rahule, ent oli enne starti mõelnud enamast. "Arvasin, et võiksin joosta alla 2:25, ent nüüd pean selle plaani mõneks muuks korraks jätma," muigas võidumees.

Naistest viis võidu 3:14.53-ga Lätti üldarvestuses kümendaks platseerunud Amanda Krumina. Talle järgnesid Laidy Proosväli (Tallinna Lennujaama SK) 3:36.49 ja Merili Høyland 3:42.57-ga.

Poolmaratonil võidutses samal distantsil varemgi liidrina triumfeerinud Kaupo Sasmin 1:14.56-ga. Järgnesid Pärnumaa üks parimaid jooksumehi Franko Reinhold 1:17.10 ja Indrek Oll (SK ProRunner) 1:20.27-ga. Naiste seas ei leidunud vastast omanimelise jooksugrupi eestvedajale Anu Piirojale, aeg 1:31.11. Teiseks-kolmandaks platseerusid Mirtti Verbitskas (Anu jooksutrennid) ja Kertu Küla (Sparta), ajad vastavalt 1:35.48 ja 1:36.06.

"Arvan, et tegin justkui Raio Piirojat: läksin pooliku ettevalmistuse pealt panema," rääkis Anu Piiroja, kes kirjeldas jooksu kui kõva katsumust. "Arvan, et see võis olla mu elu raskeim jooks. Kasutasin teeninduspunktides pakutud hüvesid: võtsin niisutavaid švamme ja jooki, et lõpuni kesta," rääkis võitja.

Kümme kilomeetrit pika Pärnu suvejooksu parim oli meeste arvestuses 34.45 kirja saanud Kaupo Uuetoa (SK Jooksupartner). Teisena finišeeris 36.57-ga Urmo Kallakas (Sparta), kolmandana 37.04-ga Alekszei Morgunov (Sparta). Naiste seas ei leidunud vastast 42.16-ga jooksnud Treeningpartner/Sportlandi esindajale Moonika Kitile, kellele järgnesid Regina Kruus (44.22) ja soomlanna Riikka Pynnönen (44.37).

Ühes maratoniga kanti Pärnumaa mulluste parimate sportlaste poolt teatejooksu raames Iseseisvuse väljakule Eesti sõjameeste mälestuskirikus süüdatud mälestustuli.

Tõrviku võtsid vastu kindral Johann Laidoneri Seltsi liikmed eesotsas Trivimi Vellistega ja viisid selle kaitseväe soomukilVõidupüha paraadi toimumise linna Kuressaarde.

Esialgsed tulemused leiab aadressilt www.2silda.ee. Lõplikud tulemused avaldatakse hiljemalt 27. juunil. Osalejatelt oodatakse korraldusele tagasisidet: võidupüha maratoni küsitlusele saab vastata siin, suvejooksu omale siin.

Maratoni organiseeris Pärnu Kahe Silla klubi koostöös Pärnumaa Spordiliidu, maakonna omavalitsuste, mitmete mittetulundusühenduste, avaliku sektori asutuste ning ligemale 220 vabatahtlikuga.

26. juunini saavad spordisõbrad osa võtta virtuaalsestki Võidupüha maratonist ja suvejooksust: osaleja läbib distantsi endale meelepärases kohas. Programmis on 10, 21 ja 42 km, seejuures on maratoni võimalik joosta eri päevade distantse liites. Virtuaaljooksude stardimaksust osa annetatakse kaitseliidu Pärnumaa maleva noorte kotkaste ja kodutütarde koolitusprogrammi kaasfinantseerimiseks.