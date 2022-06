Neljakordne Super Bowli võitja lahkub NFL-ist juba teist korda

"Lähen nüüd tagasi oma pensionipõlve pidama, kõndides taas jalgpallist eemale. Tean, et väljakule astudes andsin iga kord kõik, mis mul oli," kirjutas Gronkowski oma Twitteri kontol. "Pensionile jäämisest tagasi jalgpalli juurde tulles, kuni järjekordse meistritiitli võitmiseni ja nüüd tagasi lõõgastumiseni, aitäh kõigile," lisas ta.

Üks inimene, kes ei usu, et ta pensionile jääb. See on tema enda agent Drew Rosenhaus.

Gronkowski sai 2021. aastal 55 söötu 802 jardi ja kuus touchdown'i, hoolimata sellest, et ta jättis vigastuse tõttu vahele viis mängu.

Kokku 143 mänguga on Gronkowski kirja saanud 621 vastuvõttu 9286 jardi ja 92 touchdown'i. Ta on touchdown'ide arvestuses kõigi aegade peale kolmandal kohal.