Kujundujuja päästeti basseinist pärast minestamist

25-aastane naine ei hinganud ja vajus basseini põhja pärast kava esitamist soolo vabafinaalis.

Tema treener Andrea Fuentes tõmbas Alvarezi pinnale, enne kui ta kanderaamil ära viidi.

USA ujumismeeskond tegi hiljem avalduse, milles öeldi, et Alvarez tunneb end paremini.

Alvarez minestas ka eelmisel aastal Barcelonas olümpiamängude kvalifikatsiooni ajal. Kusjuures Fuentes päästis ta ka sel korral.

Hiljutise juhtumi kohta ütles Fuentes: "Anitaga on kõik korras. Arstid kontrollisid kõiki elutähtsaid näitajaid ja kõik on normaalne. Pulss, hapnik, suhkrutase, vererõhk ja kõik muu on korras."

"Me unustame mõnikord, et seda juhtub ka teistel vastupidavusaladel lisaks maratonile, rattasõidule, krossijooksule. Oleme kõik näinud pilte, kus mõned sportlased ei jõua finišisse ja teised aitavad neil sinna jõuda," lisas Fuentes. "Meie spordiala ei erine teistest, lihtsalt basseinis kompame piire ja vahel leiame need."

"Anita tunneb end hästi ja arstid ütlevad ka, et temaga on kõik korras. Homme puhkab ta terve päeva ja otsustab koos arstiga, kas ta saab tasuta võistkondlikus finaalis ujuda või mitte," lisas Fuentes.