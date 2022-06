Roomas toimuval maadlejate turniiril jäi Mägisalu napilt medalita

Alagrupi esimeses ringis jäi Mägisalu 0:4 kaotusseisu rumeenlase Teodor Hortatau vastu, aga siis suutis sooritada nelja-punktilise heite. Seisuga 4:4 võitis Mägisalu, kuna tema punktidel oli kõrgem väärtus. Järgmises alagrupi kohtumises kaotas eestlane Aserbaidžaani maadleja Eldaniz Azizlile 2:10, sama vastane võitis Mägisalut ka 2018. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalis.

Alagrupi teine koht tagas Mägisalule koha poolfinaalis, kus tuli samuti vastu võtta kaotus aserilt Murad Mammadovilt 4:9. Pronksikohtumises ootas ees kolmas aser ning kahjuks ei suutnud eestlane end pjedestaalile maadelda. Pronksimatši kaotas eestlane ülekaalukalt 0:10 Nihat Mammadlile.

Esimest korda võistles olümpia kehakaalus -87 kg Ranet Kaljola, kes oli eelmise aasta MM-i kaheksas kehakaalus -82 kg. Avaringis kaotas Kaljola Islam Abbasovile 0:5, aga kuna aser jõudis finaali, siis sai eestlane jätkata lohutusringis. Lohutusringi matši kaotas Kaljola napilt 8:9 ungarlasele Istvan Takacsile ning pronksimatši ei pääsenud.

Neljapäeval alustab Roomas maadlemist ka Epp Mäe. Kehakaalus -76 kg on seitse osalejat ning Mäe on neljases alagrupis. Mäe vastased alagrupis on austerlanna Martina Kuenz, sakslanna Francy Rädelt ja ameeriklanna Yelena Makoyed. Poolfinaalidesse saavad alagruppide kaks parimat.

Tulemused ja ülekanne on leitavad siit.