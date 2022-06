Johannes Thingnes Bö suhtub uude punktisüsteemi kahetiselt

29-aastasele norralasele meeldib, et kuigi jätkuvalt saavad punkte iga võistluse 40 paremat - ühisstardist sõidus 30 paremat -, siis tipmisi kohti hinnatakse senisest kõrgemalt.

"See on väga positiivne, et võitja saab palju rohkem punkte kui viiendaks tulnud võistleja - vahe on 45 punkti. Enne pidi sellise vahe tegemiseks lõpetama tagumine 25. positsioonil," selgitas ta Norra uudisteagentuurile NTB. "Nüüd peame iga sõidu väga heal kohal lõpetama, et mitte punkte kaotada."

Veidi kahtlevam oli Bö aga ülejäänud muudatuste osas. Näiteks ei lähe alates järgmisest hooajast MK-sarja arvestusse enam maailmameistrivõistlused. "Kui maailmameistrivõistlustel enam punkte ei jagata, siis on risk, et laskesuusatajad ei võitle sõitudes lõpuni, sest kaalul on vähe," hoiatas ta.

Samuti näeb ta ohukohta reeglis, mille järgi enam ei lähe hooaja kaks kehvemat tulemust mahaarvamisele. Kombinatsioonis MM-i reegliga võib see tähendada seda, et sportlased hakkavad MM-võistluste ja MK-etappide vahel valikuid tegema.