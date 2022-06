Euroliiga meister täiendas oma ridu võimsa tsentriga

Võimsa keskmängijaga sõlmiti kaheaastane leping, võimalusega pikendada seda ühe aasta võrra, vahendab Eurohoops.

Viimasel hooajal viskas Horvaatiast pärit Zizic keskmiselt 12,2 punkti ja võttis viis lauda, aidates Maccabil pärast 2014. aastat esimest korda jõuda Euroliiga play-offí.

Aastatel 2017-2020 NBA-s Cleveland Cavaliersi ridades mänginud Zizici jaoks oli tegu teise järjestikuse hooajaga Euroopas.

Hooaja lõppedes on Efes pikendanud lepinguid järgmiste mängijatega: Bugrahan Tuncer, Bryant Dunston, Shane Larkin, Erten Gazi. Meeskonda on juurde toodud Will Clyburn ning klubi juurest on lahkunud James Anderson.