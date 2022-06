Frank Liivak jätkab karjääri Iirimaa mulluses pronksitiimis

2021. aasta algul Levadiaga liitunud Liivak jõudis valitseva Eesti meistri ridades pidada kokku 54 mängu, lüües selle ajaga kaheksa väravat ja andes seitse resultatiivset söötu. Lisaks õnnestus Liivakul Levadia särgis võita nii Evald Tipneri karikas, Superkarikas kui ka jalgpalli Premium liiga.

"Klubivahetus käis väga kähku. Oli üks õhtu, kui istusin diivanil ja järsku kirjutas mulle Sligo Roversi peatreener John Russell. Ta oli mu numbri saanud endise Sligo mängija Sander Puri kaudu ja küsis, kas saab mulle helistada. Oli mind juba kaks aastat tagasi jälginud, aga toonane peatreener polnud selle liigutusega nõus. Nüüd sai Johnist aga uus peatreener ja ta oli väga veendunud, et just mina olen õige mängija tema tiimi," kommenteeris klubivahetust 25-aastane Liivak.

Ta lisas: "Asjad kiirenesid pärast euroloosi, kui Sligo Roversi vastaseks tuli Walesi Bala Town. See oli neile väga soodne loos ja peatreener tahtis mind juba suveks. Lõpuks jõudsidki asjad selleni, et klubid jõudsid omavahel paari päevaga kokkuleppeni. Leping hakkab 1. juulist pihta, kestab poolteist aastat võimalusega seda veel aasta võrra pikendada."

Levadia spordidirektor Tarmo Kink kommenteeris Liivaku üleminekut järgnevalt: "Asjad liikusid väga kiiresti. Frank helistas mulle, ma rääkisin juhtkonna ja treeneritega läbi. Arutasime natuke ja leidsime, et miks mitte anda talle võimalus. Ma tean, et ta tahab veel välismaale proovima minna ja on selle igati ära teeninud."

"Liivaku roll oli väga suur meistritiitlis ja kõikides karikates, mis võitsime. Distsiplineeritud, aus, julge, alati sõbralik, naeratav, enesekindel poiss. Selline ta on ning ma loodan, et kui Frank peaks tahtma Eestisse tagasi tulla, on Levadia tema esimene valik," lisas Kink.

Oma aega Levadias meenutas Liivak vaid positiivsete sõnadega: "Kui ma Levadiasse tulin, oli plaan kõik võita ja nii ka läks. Võitsime kõik ära. Tahan tänada südamest kogu Levadiat, staffi, kõiki, kes siin töötavad. Muidugi ka Viktor Levada on minu jaoks suurepärane inimene. Mul on au, et olen sellise ülemuse all mänginud. Tänud ka klubile, et üleminek läks väga sujuvalt. Minu süda ikkagi tuksub Levadia verd. Kõik see aeg on olnud väga positiivne ja kahju on sellelt rajalt ära astuda, aga sellest väljakutsest, mis ees ootab, on ka raske ära öelda."

"Suur tänu ka Levadia peatreeneritele Vovale ja Markole. Kui siia klubisse tulin, siis just Marko oli veendunud, et pean siin klubis olema. Koostöö ja omavaheline usaldus, mis meil on olnud, oli kõik, mis otsisin. Mõnes mõttes tema tõi minus rõõmu jalgpalli vastu tagasi, kui see vahepeal natuke kadunud oli. Tänu temale ja Levadiale leidsin rõõmu jalgpallis jälle üles ja lõppkokkuvõttes on see suurim asi, mis siit kaasa võtan, kaasa arvatud tiitlid muidugi," lõpetas Liivak.