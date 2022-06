Fenerbahce liider lahkub klubist

"Meie teekond on lõppemas," sõnas Vesely. Tšehhi tsentri Jan Vesely järgmine koduklubi peaks olema Barcelona, vahendab Eurohoops.

Kaheksa aastat pärast seda, kui Vesely otsustas naasta NBA-st üle Atlandi ookeani ja liituda Fenerbahcega, teatas ta oma lahkumisest. Klubi kinnitas seda teisipäeval.

"Mul on neid sõnu väga raske kirjutada. Pärast kaheksat koos oldud aastat on meie teekond lõppemas," kirjutas Tšehhi suurmees Instagramis jagatud sõnumis. "Tahaksin teid tänada, et tegite selle koha mulle ja mu perele koduks," lisas ta.

32-aastane Vesely krooniti 2017. aastal Euroliiga meistriks ja paar aastat hiljem valiti ta Euroliigas kõige väärtuslikumaks mängijaks. Fenerbahce mängijana tähistas ta ka mitmeid kodumaiseid tiitleid, sealhulgas selle hooaja Türgi korvpalli kõrgliiga tiitlit, saades ka finaali väärtuslikuima mängija auhinna.