Arsenaliga liitub noor talendikas portugallane

Arsenal teatas, et Vieira sõlmis nendega pikaajalise lepingu, vahendab BBC.

"Olen väga põnevil, et oleme sellise erilise talendi tuvastanud ja lepingu sõlminud," ütles Arsenali peatreener Mikel Arteta.

"Fabio on väga loominguline mängija, kes toob meie ründemängu kõrge kvaliteedi ja mitmekülgsuse."

Vieira pole veel Portugali koondisega suuremat võistlust võitnud, kuid eelmise aasta U-21 Euroopa meistrivõistlustel valiti ta turniiri parimaks mängijaks.

Eelmisel hooajal lõi Portugali kõrgliigas mänginud Vieira 27 kohtumisega kuus väravat ja andis 14 resultatiivset söötu, aidates Portol võita tiitel.

"See on minu karjääris oluline samm edasi," ütles Vieira klubi ametlikul kodulehel.

"Kindlasti oli see kiire protsess. See oli miski, mis mind tõmbas. Klubis inimestega kohtumine oli minu jaoks positiivne. Mulle meeldib siin olla ja olen siin, et anda meeskonnale endast kõik," lisas Vieira.

"Fabio on eriliste omadustega mängija, kes tunneb end palliga väljaku viimasel kolmandikul väga mugavalt," lisas Arsenali tehniline direktor Edu.

"Ootame kõik huviga temaga koostööd tegemast ja naudime tema tulevast panust Arsenali," lisas Edu.