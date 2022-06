Esitleti Eesti autoralli ajalooraamatut

Raamatu on kokku pannud WRC Rally Estonia võistluste juht Urmas Roosimaa ja tema meeskond kooseisus Indrek Rand, Madis Kers, Karli Pikk, Alar Hermanson ja Olaf Suuder.

Esitlusel tehti ülevaade sellest, kuidas kuuel mehel tekkis idee Eesti autoralli ajalugu raamatukaante vahele talletada, mis neid motiveeris, millised olid eesmärgid ja mis sai ära tehtud.

Lisaks raamatu autoritele olid kohal ja meenutasid enda põnevaid seikluseid ralliradadelt Eesti legendaarsed rallisõitjad Uno Aava, Indrek Lasseron, Joel Tammeka, Hardi Mets ja Raido Rüütel.

Paljude kohaletulnute seas olid Eesti autoralli ajaloo talletamist tunnustama tulnud ka Eesti Autospordi Liidu president Toivo Asmer, Mootorispordi Muuseumi MoMu eestvedaja Arno Sillat, WRC Rally Estonia direktor Urmo Aava, raamatu ilmumist toetanud inimesed ja paljud teised.

"Kui keegi teab, et ta isa, vanaisa või tuttav sõitis omal ajal rallit ja pole enne kuskilt selle kohta andmeid leidnud, siis suure tõenäosusega on nüüd see info kaante vahel. Teine asi on huvi ralliajaloo vastu. Kui täna on inimene avastanud, et autoralli paneb ta südame põksuma, siis usun, et laiem seltskond ei tea fakte, mis on kunagi toimunud. Eesti autoralli on olnud hästi varjatud saladus, millest kõik natukene midagi teadsid ja mäletasid, kuid üldpilti pole kellelgi ette näidata. Tobe oleks olnud kogutud materjal seisma jätta. Raamatud on tehtud missioonitundega. Kui sul on ala, millele oled andnud sõrme, kuid see on võtnud terve käe, siis see on kummardus sellele alale ja soov jagada seda tulevaste põlvedega. See tuli ära teha," ütles raamatu eestvedaja ja autor Urmas Roosimaa.

"Minu jaoks see raamat on pool elu, sest kui ma raamatu teen lahti ja vaatan alates 1958. aastast, kui ma võtsin osa esimesest rallist ja kuni aastani 1988, kuni ma olin tegev, siis kõik need nimed, keda ma loen raamatust, tulevad meelde. Need inimesed, nende inimeste näod ja nende ütlused," sõnas Eesti autoralli legend Uno Aava. "Minu jaoks on see nostalgia. Võin istuda ja raamatu ette võtta ning mõelda, et kuidas oli see ralli, kuidas sai organiseeritud mõni teine. See on minu jaoks väga tähtis raamat," lisas Aava.

"See on praktiliselt olnud minu elu helgem ja ilusam pool, kus me tegime seda, mida me tahtsime ja see pakkus tohutult rõõmu. Pärast töö käigus tegin samuti, mis mulle meeldis ja tahtsin, kuid valikud olid teised. Kui Urmas Roosimaa mulle rääkis, et tal on selline plaan, siis ma arvasin, et kes seda ikka teeb ja veel mitte finantskasumi saamise eesmärgil vaid fanatismist autoralli vastu, kuid tehtud see sai. Tublid mehed," ütles raamatu kaanel olev Joel Tammeka.

"See raamat tähendab kingitust meile kõigile, kes me kunagi sõitnud oleme. On väga huvitav vaadata andmeid, mida ise ei mäletagi. Ainult müts maha meeste ees, kes sellega tegelesid. Suured tänud selle eest. See toob meie aja jälle esile ja elad taas kusagil võidusõidus," ütles enim NSVL medaleid võitnud Eesti rallisõitja Hardi Mets.

"Autosporti on alati edasi viinud positiivne fanatism ja entusiasm. Just sellelt pinnalt sündinud ja tohutut asjaomaste panust nõudnud teos jääb vääriliselt märkima meie paraadala pikka ja sündmusterohket ajalugu. Raamatu koostajate initsiatiivi ja ettevõtlikkuseta ei suudaks me oma minevikku nõnda ulatuslikult talletada ja Eesti Autospordi Liidul on rõõm siin ulatada oma abikäsi. Tõsi on see, et kirjapanemist ootab autoralli alates 1986. aastast ja kindlasti soovime toetada ka selle värvika ajastu talletamist. Jõudu selleks koostajatele," sõnas Eesti Autospordi Liidu juhatuse esimees Janis Kaal.

WRC Rally Estonia direktor Urmo Aava

"Me oleme päris professionaalseks muutunud info ja füüsiliste autospordi objektide talletamises. Võtame Arno Sillati poolt veetava MoMu või Indrek Ilometsa Ralliaasta raamatu, mis on tänaseks EAL-i vedamisel muutunud Autospordi aastaraamatuks," ütles WRC Rally Estonia direktor Urmo Aava. "Ralli ajaloo mõttes oli väga suur tükk puudu ja Urmase tiim võttis selle, mis Arnol või kellelgi teisel on muuseumis või kodus erinevate tükkidena ja mis jäi Indreku tehtud raamatute ette kenasti ühe raamatuga kokku. Teine raamat jõuab täpselt sinna 2002. aastasse, kus edasine ajalugu juba kaante vahel olemas. Ma arvan me võime uhked olla ja ma ei usu, et neid riike väga palju on, kus selline raamat on tehtud. Paljudes riikides saaks see raamat väga lühike olema. Mina autosportlasena ja autospordi fännina olen väga uhke," lisas Aava.

Raamatut on võimalik soetada WRC Rally Estonia veebipoest ja Eesti Autospordi Liidu kodulehelt.