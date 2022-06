VAATA OTSE | Eesti naiskond kohtub Hõbeliigas Luksemburgiga

Eesti naiste võrkpallikoondis jätkab Euroopa Hõbeliigat kolmapäeval kodumänguga Luksemburgi vastu. Otseülekanne ETV2 kanalil ja ERR-i spordiportaalis algab kell 17.50. Mängu kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Sten Esna. Stuudios on Johannes Vedru.

Hõbeliigas on Eesti nüüd kaheksa punktiga kolmas, liider on 13 punktiga Portugal, Rootsil on 12 silma ja Sloveenial kuus punkti. 22. juunil võõrustab Eesti punktita jätkavat Luksemburgi ning 26. juunil kohtutakse viimases voorus kodusaalis Portugaliga.

Mäng toimub Tartu Ülikooli spordihoones.

Eesti naiskonna koosseis Luksemburgi vastu:

Sidemängijad: Julija Mõnnakmäe, Karolina Kibbermann

Diagonaalründajad: Kertu Laak, Kadi Kullerkann

Nurgaründajad: Silvia Pertens, Kristiine Miilen, Nette Peit

Temporündajad: Eliise Hollas, Liis Kullerkann, Laura Parts, Liisbet Pill

Liberod: Kadri Kangro