OTSEBLOGI | Millist kiirust näitab Tänak Keenia ralli testikatsel?

Tänavu osaleb Keenia ralli Rally1 klassis kokku 12 ekipaaži. Eelmisel aastal Keenias kolmanda koha saavutanud Ott Tänaku ja Thierry Neuville'i kõrval sõidab Hyundai roolis Oliver Solberg, keda kahel viimasel etapil Sardiinias ja Portugalis asendas Dani Sordo.

Toyota on välja pannud neli ekipaaži, võistlustulle asuvad MM-sarja üldliider Kalle Rovanperä, Elfyn Evans, Takamoto Katsuta ja mullu Keenia ralli võitnud Sebastien Ogier, kes viimati sõitis Portugali rallil. Lisaks Ogier'le naaseb veel üks mitmekordne maailmameister - Sebastien Loeb, kes esindab M-Sport Fordi. Koos üheksakordse maailmameistriga sõidavad M-Spordi eest Craig Breen, Gus Greensmith, Adrien Fourmaux ja Jourdan Serderidis.

Keenia ralli avapauk antakse kolmapäeval 5,4 kilomeetrise testikatsega, neljapäeval läbitakse 4,84 kilomeetri pikkune avakatse. Reedel läbivad ralliässad 124,2 kilomeetrit, laupäeval 150,9 kilomeetrit ning nädalale pannakse punkt 82,7 kilomeetrise võistluspäevaga. Kokku läbitakse 362,2 kilomeetrit, mis teeb Keenia rallist tänavuse hooaja seni kõige pikema ralli.

Ott Tänaku sõnul erineb Keenia ralli teistest eelkõige seetõttu, et katsed on enamasti põldudel liivastel radadel ja mitte nii palju teedel, nagu tavaliselt Euroopas. "On väga tehnilisi lõike põõsaste ja puude vahel ning tihti sõidetakse üldse karjamaal muru peal. Silm tahab ikka alguses harjumist, et ära ei eksiks. Samas on see ka ralli, kus ei võeta maksimumi kurvidest, vaid pigem liivaaukudest ja kivihunnikutest ehk kes rohkem riskib ja kes lõpuks väiksemate kadudega läbi tuleb, sellel on ka ajaliselt edumaa suurem."

Enne Keenia rallit juhib MM-sarja üldarvestust Rovanperä (120 punkti), teist kohta hoiab Neuville (62 punkti) ja kolmandal kohal paikneb Tänak (62 punkti).

Keenia ralli ajakava:

Kolmapäev, 22.juuni

Kell 10.01 - Loldia testikatse (5,40 km)

Neljapäev, 23. juuni

Kell 14.08 - SS1 Super Special Kasarani (4,84 km)

Reede, 24. juuni

Kell 8.00 - SS2 Loldia 1 (19,17 km)

Kell 9.18 - SS3 Geothermal 1 (11,68 km)

Kell 10.11 - SS4 Kedong 1 (31,25 km)

Kell 11.54 - Hoolduspaus

Kell 13.09 - SS5 Loldia 2 (19,17 km)

Kell 14.27 - SS6 Geothermal 2 (11,68 km)

Kell 15.20 - SS7 Kedong 1 (31,25 km)

Laupäev, 25. juuni

Kell 08.06 - SS8 Soysambu 1 (29,32 km)

Kell 09.08 - SS9 Elmenteita 1 (15,08 km)

Kell 10.01 - SS10 Sleeping Warrior 1 (31,04 km)

Kell 12.16 - Hoolduspaus

Kell 14.07 - SS11 Soysambu 2 (29,32 km)

Kell 15.08 - SS12 Elmenteita 2 (15,08 km)

Kell 16.01 - SS13 Sleeping Warrior 2 (31,04 km)

Pühapäev, 26. juuni

Kell 07.05 - SS14 Oserian 1 (17,52 km)

Kell 08.08 - SS15 Narasha 1 (13,30 km)

Kell 09.08 - SS16 Hell's Gate 1 (10,53 km)

Kell 10.24 - Hoolduspaus

Kell 11.29 - SS17 Oserian 2 (17,52 km)

Kell 12.32 - SS18 Narasha 2 (13,30 km)

Kell 14.18 - SS19 Hell's Gate 2 (10,53 km)

MM-sarja sõitjate üldarvestus:

1. Kalle Rovanperä (Toyota) 120 punkti

2. Thierry Neuville (Hyundai) 65 punkti

3. Ott Tänak (Hyundai) 62 punkti

4. Craig Breen (M-Sport) 52 punkti

5. Takamoto Katsuta (Toyota) 47 punkti

6. Elfyn Evans (Toyota) 39 punkti

7. Dani Sordo (Hyundai) 34 punkti

8. Sebastien Loeb (M-Sport) 27 punkti

9. Gus Greensmith (M-Sport) 26 punkti

10. Sebastien Ogier (Toyota) 19 punkti

11. Pierre-Louis Loubet (M-Sport) 18 punkti

12. Esapekka Lappi (Toyota) 17 punkti)

13 Oliver Solberg (Hyundai) 8 punkti

MM-sarja võistkondlik üldarvestus:

1. Toyota (200 punkti)

2. Hyundai (161 punkti)

3. M-Sport (120 punkti)