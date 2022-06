Kalev/Cramo toob treeneritepingile veel ühe värske näo

Klubi teatas enda kodulehel, et treeneritetiimiga liitus abitreener Brett Nõmm, kellega sõlmiti 1+1 leping.

Lisaks praegusele treeneriametile on Nõmm ka endine mängija, kes tegi oma meistriliiga debüüdi hooajal 2011/2012 Tartu särgis. Hooajal 2014/15 mängis Nõmm KK Pärnu eest, kuid tõmbus seejärel kõrgliigakorvpallist tagasi, mängides edasi madalamal tasemel. Samal ajal sai temast ka noortetreener Rae Spordikoolis, kus tegutseb ka praegu U-14 poiste peatreenerina ning spordikooli korvpallidivisjoni peatreenerina.

Nõmm on aastaid olnud seotud erinevate Eesti koondistega, sealhulgas ka hooajal 2020-21 Eesti naiste koondise abitreenerina kahes koondiseaknas. Tänavusel hooajal on ta poiste U-14 koondise peatreener ning U-18 poiste abitreener. Meistriliiga treeneridebüüdi tegi ta 2018/2019 hooajal, kui liitus Tallinna Kalevi treeneritetiimiga.

"Valisin Kalev/Cramo pakkumise, kuna see on minu treenerikarjääris järgmine loogiline samm. Saan töötada kõrge tasemega organisatsioonis ning samuti ammutada kogemusi Heiko käest. Vähetähtis polnud ka klubi soov osaleda eurosarjas ning panna paaril järgmisel aastal rõhku rohkem Eesti noortele," kommenteeris Nõmm Kalev/Cramo kodulehekülje vahendusel. "Heikoga mängisime koos KK Pärnu võistkonnas ning juba sealt alates tekkis meil klapp. Pärast seda pole otseselt koostööd olnud, kuid suhtlus on jäänud. Usun, et Heikoga koostöö tuleb töine ning edukas. Minul noorema treenerina on kindlasti ka asju, mida tema käest õppida."

"Brett on viimastel hooaegadel silma jäänud tööka, tasakaaluka ja targa treenerina, kes soovib ennast mitmekülgselt arendada," ütles BC Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kask. "Klubina soovime Brettile anda võimaluse koguda uusi kogemusi ning näeme, et meie pikemaajalist plaani silma pidades võib see koostöö peatreeneriga hästi toimida."