Talviku saavutas Saksamaa MV etapil teise koha

Oma kvalifikatsioonigrupis kuuenda koha saanud Talviku võitles laupäeval toimunud avasõidus liidergrupis pjedestaalikoha eest. Lõpuks lõpetas ta sõidu neljandana, kolmanda koha saanud Mike Gwerderile (Šveits) kaotas Talviku finišis vaid 0,4 sekundiga. Esikoha võttis Bence Bergel (Ungari) ja teine oli Yago Martinez (Hispaania). Martin Michelis lõpetas sõidu 21. kohal, vahendab Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon.

Pühapäeval toimunud teine võistlussõit õnnestus Talvikul aga veelgi paremini. Šveitslase Mike Gwerderiga sõitsid nad ülejäänud seltskonnal eest ära ja otsustasid sõidu võitja omavahel. Finišis jäi Gwerder ikkagi peale ja Talviku lõpetas sõidu teisena. Kolmas oli Camden Mc Lellan (Lõuna-Aafrika Vabariik). Martin Michelis kahjuks katkestas sõidu. Ka kolmandas sõidus oli Talviku heas hoos ja sealt tuli kolmas koht. Ette jäid temast vaid Guillem Farres (Hispaania) ja Mc Lellan. Michelis kolmandast sõidust enam osa ei võtnud.

Etapi kokkuvõttes tuli MX Handel Racingu meeskonna värvides sõitnud Talviku 60 punktiga teisele kohale. Etapivõidu teenis 63 punktiga Gwerder ja kolmas oli 59 punktiga Farres. Kuigi Talviku avaetapil ei osalenud, siis on ta 60 punktiga sarja kokkuvõttes ikkagi kõrgel kuuendal kohal. Liider on 134 punktiga Farres.

"Kaks päeva korralikku võidusõitu kõva pinnasega rajal. Konkurents oli kõva ning saime kirja kaks päeva häid sõite. Laupäeval kvalifikatsioonis oli natukene segadust, kuna minu transponder oli teisele sõitjale registreeritud ja ei töötanud korralikult. Oli omajagu seletamist ja tõestamist, et tõepoolest sõitsin mina selle motikaga. Oma grupis olin kuues. Esimeses sõidus ei saanud ideaalset starti, aga võitlesin kogu sõidu kõvasti. Olin vahepeal kolmas ja ründasin teist kohta, aga tegin väikese vea ning langesin neljandaks, kus lõpetasin ka sõidu. Oli korralik andmine, kaotust esimesele viis sekundit. Teine sõit hea start, sain teisel kohal minema ja seal ka sõidu lõpetasin. Üritasin tõusta korduvalt ka liidriks, aga seekord ei õnnestunud. Kaotust esimesele alla kahe sekundi. Kolmandas sõidus sain minema umbes seitsmendana. Töötasin kogu sõit kõvasti ja tõusin kolmandaks. Kokkuvõttes andis see mulle teise koha, ehk minu selle aasta esimese pjedestaali. Kindlasti lisavad sellised sõidud enesekindlust ning pjedestaal päeva lõpuks on alati hea," sõnas Talviku.

MX Masters klassis oli rajal kolm eestlast, kelleks olid Tanel Leok, Gert Krestinov ja Erki Kahro. Kõik kolm pääsesid läbi kvalifikatsioonide ka põhisõitudesse. Parim oli Tanel Leok, kes teises grupis neljanda aja välja sõitis. Avasõit õnnestus meie meestest kõige paremini aga Krestinovil, kes tugevas konkurentsis kuuenda koha sai. Kahro lõpetas avasõidu 17. kohal ja Leok 18. kohal. Esimeseks tuli prantslane Jordi Tixier, teine oli Tom Koch (Saksamaa) ja kolmas Max Nagl (Saksamaa).

Teises võistlussõidus keegi meie meestest head starti teha ei suutnud ja sõitu alustati esikahekümne piirilt. Kahjuks jäi seitsmendal ringil raja äärde Leok. Krestinov suutis lõpuks 12. kohale tõusta ja Kahro 18. kohale. Esikolmikus olid taas samad mehed nagu avasõidus. Esimene seekord Nagl, teine Tixier ja kolmas Koch. Viimases sõidus tegi Leok korraliku stardi ja see lubas võidelda ka kõrgemate kohtade eest. Head kiirust näidanud Tanel lõpetaski sõidu lõpuks viiendana. Krestinov sai 13. koha ja Kahro 19. koha. Esimene taas Nagl, teine Koch ja kolmas Adam Sterry (Suurbritannia).

Etapi kokkuvõttes oli meie parim Krestinov, kes 32 punktiga kümnenda koha sai. Leok tuli 19 punktiga 13. kohale ja Kahro 9 punktiga 20. kohale. Etapivõidu võttis 70 punktiga Nagl, teine oli 64 punktiga Koch ja kolmas 57 punktiga Tixier. Sarja kokkuvõttes on Krestinov 61 punktiga seitsmendal kohal. Leok on 39 punktiga 13. kohal ja Kahro 18 punktiga 22. kohal.

Tanel Leok: "Sõitudes olin 18, DNF ja 5. Esimeses sõidus sõitsin teises kurvis rajalt välja ja pidin tagant tulema hakkama. Sõidu ajal muutusid sõrmed tundetuks ja oli raske lenksust kinni hoida. Teises sõidus pääsesin neljandale kohale, kuid sõit katkestati punase lipuga. Kordussõidu pidin tehniliste probleemide tõttu katkestama. Viimane kolmas sõit oli hea ja lõpetasin viiendana. Start ei olnud just parim, kuid sõit ise tuli hästi välja."