Barcelona täiendab oma ridu NBA mängumehega

Tomas Satoransky on lahkumas NBA klubist Washington Wizards ja sõlmimas lepingut Barcelona korvpalliklubiga.

30-aastane Satoransky sõlmis Wizardsiga lepingu 28. veebruaril ülejäänud hooajaks ja on uurinud oma võimalusi pärast NBA viimase hooaja lõppu. Euroliiga tšempion Anadolu Efes on olnud Tšehhi kaitsemängija kosilane, kuid tema soov on uuesti Hispaania klubi eest mängida, vahendab Eurohoops.

Satoransky otsuses mängib olulist rolli ka tema hea sõbra Jan Vesely võimalik siirdumine Barcelona klubisse Brandon Davise asemele. Tegemist on siiski teooriaga. Fenerbahce võib teha Veselyle pakkumise, et pikk keskmängija meeskonda jääks.

Hetkel on Satoransky ja Barcelona läbirääkimised lõpusirgel, kuigi lõplikku kokkulepet veel sõlmitud pole.

Satoransky veetis hooaja 2021-2022 New Orleans Pelicansi, San Antonio Spursi ja Wizardsi ridades, visates 55 mänguga keskmiselt 3,6 punkti, andes 3,3 korvisöötu ja võttes 2,3 lauapalli.