Vene tennisist vahetas kodakondsust Wimbledoni mängukeelu vältimiseks

Vene päritolu tennisist Natela Dzalamidze muutis oma kodakondsuse grusiiniks, et vältida Wimbledoni mängukeeldu, mis määrati kõigile Venemaa mängijatele pärast riigi sissetungi Ukrainasse.

Maailma edetabelis 43. kohal olev paarismänguspetsialist on nüüd WTA veebilehel ametlikult Gruusia kodakondsuse nimekirjas ning tal on õigus võistelda paarismängupartneri serblanna Aleksandra Kruniciga, kui Wimbledon 27. juunil algab.

Pärast seda, kui Wimbledon teatas aprillis kõigi Venemaa ja Valgevene sportlaste keelust, vastasid sellele ATP ja WTA, eemaldades kõik edetabelipunktid, mille mängijad muidu All Englandi klubi all mängimise eest teeninud oleksid.

Mõned tennise suurimad staarid, sealhulgas meeste maailma esireket Daniil Medvedev ja naiste maailma kuues reket Arina Sabalenka ei võistle Wimbledonis.

Ajalehe The Times avaldatud artiklis ütles Wimbledoni pressiesindaja, et nad ei suutnud takistada Prantsusmaa lahtistel neutraalse lipu all võistelnud Dzalamidzet kodakondsust vahetamast.