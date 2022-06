Annuk: eelistan mängijaid, kellel on ambitsiooni kõrgemale pürgida

"Tuli pakkumine, kas on üldse huvi tulla Pärnusse peatreeneriks ja juhendada meeskonda eurosarjas, koduliigas kui ka Läti liigas. Reedel kohtusime juba Pärnus ja seal oli ka Gert kohal. Võtsin kaks päeva mõtlemisaega, kuid otsus kaldus juba sinna, et jätkan Pärnus," ütles Toomas Annuk intervjuus.

Annuki sõnul on tal Pärnu Sadama abitreeneri Gert Kullamäega alati hea klapp olnud ja soovib, et Gert jätkaks abitreeneri kohal.

"Kuulsin, et Gerdi soov on jätkata abitreenerina ja samuti tahan ka mina, et Gert jätkaks abitreeneri kohal. Meeskonnas peab selline inimene olema, kes hoiab positiivset fooni üleval. Gerdiga on alati hea klapp olnud," ütles Annuk.

Annuk on juba mitme mängijaga kohtunud ning soovib anda ambitsioonikatele noortele korvpalluritele võimaluse särada.

"Kehtivad lepingud on Robert Valgega, kellega kohtume lähipäevil Tallinnas ja minu soov on, et Valge jätkaks. Pärnus olen viie-kuue mängijaga rääkinud ja enamusega kohtun silmast silma. Eelistan selliseid mängijaid, kellel on ambitsiooni pürgida kõrgemale. Tänaseks olen rääkinud Eesti mängijatega," lisas Annuk.

Pärnu mängustiili osas on Annukil mõned mõtted juba olemas, kuid esialgu ei tahaks endise peatreeneri Heiko Rannula poolt viljeletud mängupilti muutma hakata. "Ennekõike ikkagi sõltub mängustiil mängijatest. Mingid mõtted on mul paigas. Väga vaatamisväärne ja edukas oli Heiko poolt viljeletud kiire ja agressiivne mäng. Ei näe suurt põhjust laevanina teises suunas keerata," lisas ta.