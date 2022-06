Liverpool tõi äärekaitsesse noort jõudu juurde

Oma karjääri jooksul vaid Aberdeenis pallinud Ramsay lõi Liverpooliga käed viieks aastaks. 18-aastane paremkaitsja sai lõppenud hooajal kirja 22 liigamatši, mille jooksul lõi ta ühe värava ja andis viis resultatiivset söötu. Lisaks lõi ta kaasa ka Konverentsiliiga kohtumistes, kirjutab Soccernet.

Uuele koduklubile intervjuud andes tõi Ramsay oma tugevustena välja just teod ründefaasis. "Ma suudan panna häid tsenderdusi, mulle meeldib mõlema jalaga löögile minna ning toetada oma ääremängijat," tõi ta välja, vahendab Liverpooli koduleht, "mulle meeldib tiimi nimel kõvasti tööd teha!".

Lisaks Ramsayle on Liverpooliga sel suvel käed löönud ka Benficas pallinud Darwin Nunez ning Fulhami ridadesse kuulunud Fabio Carvalho.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Ramsay is a Red



We are delighted to announce the signing of @calvinramsay03 from Aberdeen, subject to international clearance.