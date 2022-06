Teigamägi MM-ist: teeb muret, et meil on ainult kolm kergejõustiklast

Eesti on esindatud mõlemal kergejõustiku tiitlivõistlusel, kuid koondised saavad olema vägagi erinevad. Juhan Kilumets analüüsis praegust asjade seisu Eesti Kergejõustikuliidu presidendi Erich Teigamäega.

"Kindlasti teeb muret, et meil on MM-il ainult kolm kergejõustiklast (mitmevõistlejad Karel Tilga ja Janek Õiglane ning tõkkejooksja Rasmus Mägi - toim). Meil on viimastel aastatel olnud tiitlivõistlustel tunduvalt suurem arv sportlasi. Samas seekord on üsnagi rasked võistlustele pääsemise tingimused. Kindlasti annavad enne MM-i toimuvad Eesti meistrivõistlused sportlasi juurde," märkis Teigamägi.

Teigamäe sõnul tasuks Eesti meistrivõistlustel jälgida Maicel Uibo ja Johannes Ermi tegemisi. "Peamised mehed on Uibo ja Erm, kes mõlemad on varasemalt oma karjääri jooksul MM-normi täitnud. Kindlasti saab huvitav olema, mida teeb Risto Lillemets, kelle graafik Götzises oli väga lubav. Ta tegi seal endale omaselt stabiilse ja hea esituse."

"Vaadates viimaste päevade ja nädalate võistlusi, teeb aina tublimaid esitusi Karl Erik Nazarov, aga sprindi tase on maailmas kõva ja sama kehtib ka MM-normi kohta. Siiski ei tasu temalt pilku ära pöörata," lisas Teigamägi.

Euroopa meistrivõistluste kontekstis tasub ühest kergejõustikuprojektist kindlasti eraldi rääkida. Kolm Eesti pikamaajooksjat – Tiidrek Nurme, Roman Fosti ja Kaur Kivistik – on otsustanud ühiselt püüda Euroopa meistrivõistlustel maratonijooksu meeskondlikku medalit. Selleks läheb tarvis, et kõigi kolme jooks õnnestuks heal tasemel.

Seejuures võttis Kivistik otsuse maratonijooksjaks hakata vastu alles eelmisel sügisel. Kevadel läbis ta elu esimese maratoni ajaga 2.16.33.

"Minuni jõudis see mõte läbi Romani, kes andis pärast eelmist EM-i mõista, et juurde on lisatud meeskondlik arvestus, kus on samuti võimalik medalitele konkureerida. Ühtlasi on meil praegu ajalooliselt väga harukordne juhus, sest meil on Eestis treenimas kolm väga tugeval tasemel jooksjat," rääkis Kivistik.

"Otsuse langetasin sügisel, praeguseks olen pool aastat treeninud ja esimene maraton õnnestus üpriski hästi. See läks plaanipäraselt, eks ma esimese maratoni puhul riske ei võtnud, pigem tegin kindla peale. Treeningud on ka väga huvitavad olnud, sest jooksumaht on kindlasti kasvanud ja tunnen, et vastupidavus on samuti tõusnud. Lühikese distantsi kiirus on kindlasti kannatanud, aga see-eest olen saanud vastupidavust juurde."

Kuula ka "Spordipühapäeva" täispikka saadet, kus lisaks kergejõustikule analüüsitakse ka golfimaailmas lahvatanud skandaali. Saate panid kokku Juhan Kilumets, Johannes Vedru ja Ragnar Kaasik.