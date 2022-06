Ehrberg sai maastikurattamaratoni EM-il 10. koha, Steinburg 11.

Väga palavates tingimustes peetud võistlusel pälvis 90-kilomeetrisel distantsil Euroopa meistri tiitli hispaanlanna Natalia Fischer Equsquiza ajaga neli tundi, üheksa minutit ja seitse sekundit. Teise koha sai eestlastele tuttav šveitslanna Janina Wüst (+4.59), kes on koos Greete Steinburgiga sõitnud paaris mitmeid maastikumaratone. Pronksi sai kaela itaallanna Claudia Peretti (+7.44).

Nii Ehrberg kui Steinburg kaotasid võitjale 22 minuti ja 34 sekundiga. Valitsev Eesti meister Janelle Uibokand sai 20. koha, jäädes esimesele alla 34 minuti ja kaheksa sekundiga.

"Olen üldiselt sõiduga rahul. Minu kohta ikkagi väga korralik tulemus," ütles Ehrberg peale finišit. "Võidusõit oli raske - väga palav ja pikk sõit ning tõuse oli ka lõpuks kokku ikka korralikult. Sain Greetega umbes 35 viimast kilomeetrit koos sõita – tema tempo oli hea ja tegime koostööd nii palju kui võimalik oli."

Steinburg tunnistas, et tema jaoks oli 11. koht pettumus. "Tegin väga palju selle sõidu jaoks tööd ja on kurb, kui see ära ei tasunud. Kindlasti oli palju erinevaid põhjuseid, miks sõit ei tulnud välja nii nagu oleksin tahtnud. Viimased kaks nädalat olen tundnud ennast võistlustel ja treeningutel halvasti. Lisastressi põhjustas reisimine Tšehhi, sest lend tühistati pluss sain lennujaama hotellis konditsioneeri tõttu kerge külmetuse," kirjeldas Steinburg.

"Täna oli stardist finišini suhteliselt jõuetu olek. Kui alguses sain väikese pundiga sõita, siis mingi hetk sõitsin neilt eest ära ning seejärel sõitsin umbes 40 kilomeetrit täitsa üksinda. Umbes poolel maal hakkasin eespool sõitvaid naisi kätte saama ning seal oli ka Liisa. Kui teised naised jäid maha, siis Liisaga saime päris head koostööd teha ning püüdsime veel naisi. Kahjuks logistika vea tõttu ei jõudnud mu taustatiim viiendasse teeninduspunkti ja mul polnud ühtegi geeli. Küsisin Liisalt, kas tal on üle ning ta andis mulle ühe, mis mind palju aitas. Lõpuni tulime koos ja ta pakkus, et ma mööduksin, aga muidugi ei võtnud ma seda pakkumist vastu."

Uibokand lisas: "Peale mai teises pooles põetud koroonat ei ole ma päris seal oma enesetunde ja tervisega, kus tahaksin olla. Lootsin starti asudes ikka rohkemat, kui see tulemus, kuid pidin mingi hetk oma tempo sisse võtma. Kuskil 30. kilomeetri kandis jäid minuga koos sõitnud naised maha ja sealt edasi tegin soolosõitu finišini."

100 kilomeetri pikkusel eliitmeeste sõidul krooniti Euroopa meistriks itaallane Fabian Rabensteiner ajaga 3:53.30. Teise koha sai poolakas Krzysztof Lukasik (+0.29) ja kolmanda kodupubliku rõõmuks Jaroslav Kulhavy (+2.19). Peeter Tarvis sai 36. koha, kaotades võitjale 23 minuti ja 53 sekundiga. Peeter Pruus tehnilise probleemi tõttu tulemust kirja ei saanud.

"Kerge pettumus, sest rehv läks umbes poole maa peal katki, kuid tühjenes nii aeglaselt, et sai justkui edasi sõita," rääkis Tarvis finišis. "Vältimaks pöia kahjustamist pidin kõik laskumised väga ettevaatlikult sõitma. Lasin kaks korda õhuballooni sisse, kuid need väga kaua ei kestnud. Viimases teeninduspunktis, mis oli umbes viis kilomeetrit enne lõppu, pumbati nii palju õhku sisse, et sealt sai mugavalt finišisse, aga eelnevad 25 kilomeetrit sõitsin suurema osa ajast umbes 0,5 bar rõhuga, mis ei olnud eriti mugav. Selle jamamise tõttu oli sõitjaid, kellest möödusin rajal viis korda. Kui ma ballooni laskmiseks seisma jäin, siis nad said jälle minust mööda. Kuna ma sõitsin pärast kolmandat tundi päris tugevalt ja paljud said ees kuumakange, siis oleks ilma probleemideta hinnanguliselt võinud olla 10-15 kohta eespool. Sellega oleks täitsa rahul olnud."

Lisaks olid Euroopa meistrivõistlustel stardis masters klassi ratturid. Toomas Lepik sai 40-44-aastaste meeste seas teise koha ajaga 4:29.12. Euroopa meistriks krooniti tšehh Pavel Gonda. Lepik kaotas talle saja kilomeetrisel võidusõidul kaheksa minuti ja 53 sekundiga.

35-39-aastaste naiste konkurentsis sai Sille Puhu neljanda koha ajaga 4:07.14. Euroopa meistri tiitli pälvis sakslanna Michaela Barz. Puhu kaotas talle 70-kilomeetrisel distantsil üheksa minuti ja 36 sekundiga. Pronksmedal jäi seekord nelja minuti ja 59 sekundi kaugusele. Merilin Metsalu sai 19-39-aastaste naiste seas samuti neljanda koha. Võitjale Anna Hnatkovale kaotas ta 17 minuti ja 26 sekundiga.

45-49-aastaste naiste klassis sai Maris Kaarjärv kuuenda koha, kaotades Euroopa meistriks tulnud itaallannale Simona Ce'le (3:34.54) 41 minuti ja 24 sekundiga.