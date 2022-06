Tammeka väravavahi punane kaart aitas Legionil võita

Tammeka väravavahi saadud punane kaart pani meeskonna raskesse seisu, kuna edasi tuli minna ühe mehega vähemuses. Koheselt peale punast kaarti sündis ka Legioni juhtvärav, mille lõi Nikita Ivanov karistuslöögist.

Esimese poolaja lisaminutil sai Ivanov kirja ka oma teise tabamuse ning teist poolaega alustas Tammeka 0:2 kaotusseisust.

Kohe poolaja algul tegi penaltist skoori Stefan Tšendei (Legion). Tammeka siiski nulli peale ei jäänud, kuna nende poolt sai tabamuse kirja Gerdo Juhkam.

Ka Legion ei lõpetanud kohtumist täies koosseisus, vaid samuti kümnekesi, kuna nende mängija Danil Pankov teenis 71 .minutil oma teise kollase ning pidi väljakult lahkuma. Mängu lõppskoori vormistas 80. minutil Markus Vaherna (Legion).

Legion on üldtabelis üheksandal ehk eelviimasel kohal ning neil on koos 10 punkti. Nendest maha jääb Pärnu Vaprus, kellel on kogutud seitse punkti. Tammeka jätkab kuuendal kohal 14 punktiga.