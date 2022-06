Lillemäe lõi Flora võidumängus veerand tunniga kübaratriki

Mäng algas tõelise väravatesajuga, kui Mari Liis Lillemäe 6. ja 10. minuti väravad viisid Flora 2:0 ette, Emma Treiberg vastas seejärel vaid minut hiljem, aga Lillemäe vormistas 15. minutil penaltist oma kübaratriki.

Jaanika Volkovi tabamused 47. ja 56. minutil viisid Flora Lillekülas juba 5:1 ette, lõppskoori vormistas Treibergi teine värav kaks minutit enne lõpuvilet.

Flora on naiste meistriliigas võitnud kõik kümme senist mängu ja on kogunud viis punkti rohkem kui laupäeval 9:1 Tabasalu alistanud Saku Sporting. Kalev on 16 silmaga kolmas.