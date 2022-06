Bencic ja Sakkari madistasid poolfinaalis enam kui kolm tundi

Mulluses finaalis venelannale Ljudmila Samsonovale kaotanud Bencic pidas tänavu poolfinaalis ühe hooaja pikima matši, kui alistas teise asetusega kreeklanna Maria Sakkari kolme tunni ja seitsme minuti järel 6:7 (6), 6:4, 6:4. Sealjuures kestis juba avasett tund ja 14 minutit, šveitslanna sooritas mängu jooksul 41 äralööki.

"Arvan, et see oli uskumatu mäng," ütles Bencic pärast võitu. "Võitlesime mõlemad väga kõvasti, me ei lubanud üksteisele midagi. Oli kvaliteetne mäng, tunnen, et pakkusime publikule hea etenduse."

Bencic läheb pühapäevases finaalis vastamisi turniirile kõrgeima asetuse teeninud Ons Jabeuriga, kes alistas seitsmenda paigutusega ameeriklanna Coco Gauffi 7:6 (4), 6:2. Sealjuures oli tuneeslanna Gauffile viimasest neljast omavahelisest mängust kaotanud kolm; esimese omavahelise muruväljakul toimunud matši võitmiseks vajas Jabeur 77 minutit.