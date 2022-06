VIDEO | Pogacar ja Majka otsustasid etapivõitja kivi-paber-käärid mänguga

Pogacar ja Majka näitasid võimu juba velotuuri kolmapäevasel avaetapil, siis vedas Sloveenia täht poolakast tiimikaaslase võidule ning võttis ise kolmanda koha. Kolmandal etapil edestas Pogacar teiseks tulnud Majkat 11 sekundiga ja pani selga tuuri liidrisärgi.

Ka laupäeval ei jätkunud lõputõusul duole vastaseid ning viimased kilomeetrid said mehed sõita uhkes üksinduses. Et mõlemal oli etapivõit juba olemas, selgitati seekord parim välja kivi-paber-käärid mänguga: Majka otsustas paberi, sloveen kivi kasuks ja nii saigi poolakas teist korda võidurõõmu maitsta.

Rock, paper, scissors anyone? ✂



Rafaj Majka and Tadej Pogacar take a 1-2 at the Tour of Slovenia... decided by a game of rock, paper, scissors! pic.twitter.com/YfyujYGMkM