Eesti koondises mänginud väravavaht soovib hakata esindama Kanadat

Kanada on 25-aastane jalgpalluri sünnimaa, sest välis-eesti perekonnast pärit Vaikla sündis 1997. aastal Torontos ja mängib ka praegu sünnimaal Edmontoni võistkonnas.

Tänavuse hooaja Kanada kõrgliigas Edmontoni meeskonnas pallinud Vaikla klubi kodulehekülg eestlast selles osas otsesõnu ei tsiteeri, aga kirjutab siiski, et lisaks sihile jõuda MLS-i soovib Vaikla kohta ka Kanada 2026. aasta MM-koondises.

Vaikla treenis noorena Inglismaa West Bromwich Albioni akadeemias, mängis hiljem erinevates Rootsi ja Norra klubides ning 2020. aastal lühikest aega ka Narva Transis. Seejärel liitus ta Põhja-Ameerika liiga MLS-i klubi Toronto reservmeeskonnaga, kes laenas väravavahi tänavuseks hooajaks Edmontoni.

"Eesmärk on minna tagasi Torontosse või mõnda teise MLS-i klubisse ja olla põhiväravavaht," sõnas viimastel aastatel ka vigastuste küüsis vaevlenud mängumees.

"Lihtne see ei ole, sest mõnikord klubid - kui sa tuled madalamast liigast - ei võta sind tõsiselt, aga tunnen, et mul on oskuseid ja talenti, et konkureerida ja kui ma saan oma võimaluse, siis pean selle ära kasutama."

Edmontoni klubil Kanada kõrgliigas hetkel väga hästi ei lähe, sest 11 mängu järel on kirjas neli viiki ja seitse kaotust, aga see tähendab rohkem tööd Vaiklale, kes on 33 tõrjega liiga vastava arvestuse tipus.

Minevikus on Vaikla esindanud erinevaid Eesti noortekoondiseid, mänginud sealjuures seitse korda U-21 ja kümme korda U-19 rivistuse eest. Aastatel 2016-2017 sai ta kirja kolm kohtumist ka täiskasvanute koondises, sõprusmängudes Andorra, St. Kitts ja Nevise ning Uus-Kaledooniaga. Pärast 2018. aastat pole ta aga koosseisu mahtunud.

Kuna Vaikla on Kanadast pärit, siis ilmselt ei ole jalgpalli kodakondsuse vahetamine võimatu ülesanne. Kanada on 2026. aasta MM-finaalturniiri üks korraldajatest ehk peaks turniirile kindlasti peale saama.