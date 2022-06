TÄNA OTSE | Premium liigas kohtuvad Trans ja Kalev

"Minipuhkus oli kõigile kasuks, viimaste mängude pingetest puhati," sõnas Narva peatreener Aleksei Jerjomenko kohtumise eel. "Mõned mängijad paranesid oma vigastustest ja naasid taas väljakule. Vaadates sõprusmängu Levadiaga, olen hetkel oma meeskonna seisuga rahul. Oleme Kaleviga kohtumiseks valmis, oleme positiivsed."

Kalevi peatreener Daniel Meijel lisas: "Kolm nädalat eelmise mänguni ehk tuleb leida ja kohaneda uuesti platsi suuruse ja mängutempoga. Teame, kui tugev on Narva mängijate tase, samas teame ka seda, et meil on võimalus kõik koos vaeva nähes nende vastu õnnestuda."

Trans ja Kalev olid tänavu omavahel vastamisi ka 13. aprillil samuti Narvas toimunud kohtumises ja siis saavutas kodumeeskond kindla 5:0 võidu.