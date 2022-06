Zirk: kõik kõvad mehed on kohal

"MM on alati kõva tasemega ja see aasta ma ei usu, et on kuidagi teistmoodi. Kindlasti on oodata tugevaid võitlusi ja eks näeme võistluste päevadel, millises vormis keegi on. Praeguse seisuga tundub, et kõik kõvad mehed on kohal," ütles Zirk enne laupäevast võistlust.