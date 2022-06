Eesti noormängija sai kutse 2022. aasta NBA akadeemia mängudele

Laagris osaleb kokku 40 talendikat korvpallurit üle maailma, kes on näidanud oma talenti ja osavust väljakul ning väljaspool väljakut. NBA Academy Games on korraldatud NBA poolt, kus mängijatel on võimalus oma oskuseid arendada ning näidata oma talenti NCAA treenerite ning NBA skautide silme all, vahendab basket.ee

Atlantas toimuvale üritusele tuuakse kohale neli NBA akadeemiat (globaalne, Ladina-Ameerika ning kaks Aafrika), kaks USA akadeemiat ning 20-24 rahvusvahelist talenti, kes moodustavad kaks meeskonda. Viimati 2019. aastal toimunud NBA Academy Games-il osales kokku üle 100 NCAA treeneri ning kaheteistkümne NBA meeskonna skaudid.