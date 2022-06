Rannula: Cramo on minu jaoks suur väljakutse ja samm edasi

"Hooaeg sai läbi ja võeti ühendust. Saime kokkuleppele. Cramo on minu jaoks suur väljakutse ja samm edasi. Liiga kaua ei pidanud kaaluma," sõnas BC Kalev/Cramo uueks peatreeneriks valitud Heiko Rannula.

Rannula sõnul oli tal pakkumisi laual ka välismaalt. Olles sel suvel ja ka sügise algul koondise juures abis, pidas Rannula välismaale minekut liiga suureks riskiks. "Kuna see hooaeg ja sügis on koondisega väga seotud, siis oleks olnud väga keeruline ja suur risk esimest sammu sel aastal teha."

"Taktikast on veel vara rääkida. Kõigepealt tuleb meeskond komplekteerida. Minu silmis ei ole see ühe aasta projekt. Kindlasti on eesmärk meeskonda tuua Eesti nooremaid andekaid kutte ja proovida kohalike Eesti poiste rolli kasvatada."

Kindlaid eesmärke Rannula seadnud veel ei ole. "Paari nädala jooksul peaks eurosarjades üht-teist juba selguma, siis oleks parem kindlaid eesmärke seada. Selge on see, et koduliigas on eesmärk kõige kõrgemal."

"Suvi saab igal juhul raske olema, kuna koondisega on tihe suvi ees, siis Cramos on mul samasugune seis. Hooaja algus tuleb väga töine ja peab kõvasti vaeva nägema, et alguses korralikult minema saada."