Nädalavahetusel sõidetakse kardispordi EM-i finaaletapp

Võistlusklassis KZ2 asuvad Euroopa meistrivõistluste punkte jahtima lisaks Markus Kajakule veel Siim Leedmaa ja Ken Oskar Algre (kõik AIX Racing Team). EM-i sarja etappide raames peetakse ka FIA Karting Academy Trophy noortesarja osavõistlusi, kus Eestit esindab teist aastat järjest Mark Dubnitski.

Eesti kardispordi läbi aegade ühe tugevama saavutuse lävel olev Kajak sõnas pärast esimesi vabatreeninguid Cremona ringrajal järgmist: "Praegune punktiseis on tõesti paljulubav. Oleme siiani kogu tiimiga tohutut vaeva näinud ning enesetunne on mul hea," ütles Eesti praeguse hetke parim kardisõitja. "Esimestel vabatreeningutel suutsin kenasti tempos püsida ning hea on see, et paranduseks on ruumi veel küllaga."

Reedel sõidetava ajasõidu põhjal jagatakse võistlejad eelsõitude gruppidesse. Eelsõitude koondtulemusena selgub stardikoht pühapäevasesse finaali. Ajasõit omab Kajaku sõnul eriti just Cremona rajal väga olulist rolli. "Minu arvates ei sobi see rada KZ-klassi kardile. Möödasõidu võimalusi on väga vähe, nii et suures pildis on kõik ajasõidus kinni."

Samas loob olukord eelise seni eriti just ajasõitudes hiilanud Kajakule. Eelmisel EM-i etapil Belgias oli ta ajasõitudes kolmas. Kuivõrd EM-i üldarvetuse punkte annavad lisaks finaalile ka eelsõidud, tuleb nädalavahetust tervikuna vaadelda. "Ülesanne on mitte üksikule sessioonile keskenduda, vaid püüda nädalavahetus tervikuna probleemivabalt läbida."

Maailmameistrivõistlustest kõrgemaltki hinnatavama Euroopa meistrivõistluste üldarvestuse medalikoht oleks Eesti sportlasele läbi ajaloo teine. Seniseks tippsaavutuseks on loomulikult Paul Aroni võidetud Euroopa meistritiitel aastast 2018. Eesootava nädalavahetuse ilmaolud tõotavad aga tulla karmid. Ilmateade lubab kuni 37-kraadist õhutemperatuuri, mis teeb palju jahedamaga harjunud eestlaste võistlemise raskemaks.

"Nii ilmastiku kui ka rajaolud on üpriski ekstreemsed ning nii tehnikat kui füüsist proovile panevad," ütles Siim Leedmaa enne etapi algust. "Ajasõit saab kahtlemata oluline olema, sest eelsõitude stardikohad mängivad eriti just sellel rajal väga suurt rolli. Ootan võistlust igatahes suure huviga!"

Kolmanda tiimikaaslasena Cremonas startiv Ken Oskar Algre loodab vaatamata keerulistele oludele samuti head nädalavahetust. "Eelmisel etapil Genkil võitlesin kehva enesetunde ja palavikuga. Hetkel on kõik hästi ning loodan omalt poolt Markust abistada nii palju kui võimalik," ütles Algre eesoleva nädalavahetuse kohta.

Esmakordselt Euroopa meistrivõistluste etappi võõrustav Cremona kardirada on uus ka paljudele FIA Karting Academy Trophy noortesarjast osavõtjatele. Nii ka sarjas Eestit esindavale Mark Dubnitskile.

"Sarnaselt Genkile on ka Cremona rada minu jaoks uus, kuid nii on see ka paljudele teistele. Tunne on suurepärane, ehkki kuumus teeb liiga juba paigal seistes. Kart on käes ja komplekteeritud. Mootori ja rehvide töö osas oleme targemad siis, kui võistlus pihta hakkab," ütles Dubnitski reedeste ajasõitude eel.

Euroopa meistrivõistluste etapil Cremona kardirajal Itaalias sõidetakse reedel ajasõidud ja eelsõidud, laupäeval ja pühapäeval jätkatakse eelsõitudega. Finaal sõidetakse pühapäeva pärastlõunal.

Võistluse info ja otsepilt on nähtav siit.