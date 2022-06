Jalgpalliliit avab tipptasemel kaasaegse kehalise ettevalmistuse keskuse

Novembris valmivas keskuses on jalgpallurite kehaliseks arenguks, treenimiseks, taastusraviks ja erinevate testide läbiviimiseks vajalik Eestis ainulaadne tehnika. Keskuse kontseptsiooni panid spetsiaalset siinsete jalgpallurite vajadusi silmas pidades kokku meeste koondise peatreener Thomas Häberli ja tema kolleeg, šveitslane Michael Müller, kes töötas viis aastat Šveitsi olümpiasportlaste ettevalmistusega tegelevas spordimeditsiini keskuses, tipptasemel jalgrattatiimide juures ning jalgpallis mitme Šveitsi tippklubi juures. Keskuse projektijuhina asub tööle tunnustatud kehalise ettevalmistuse treener Raul Jerva, kes on vastava hariduse omandanud Inglismaal.

Jerva usub, et uus keskus annab positiivse tõuke kehaliste võimete arendamisel. "Füüsilist ettevalmistust silmas pidades on selle keskuse rajamine Eesti jalgpallis suur samm edasi. Siiani on see pool olnud mingil määral puudulik või lünkadega. Nüüd on Eesti Jalgpalli Liidu initsiatiivil hea võimalus seda olulist tahku jalgpalluri arengus parandada," sõnas Jerva. "Taristu tasandil on rajatav keskus koos seadmetega kindlasti väga heal tasemel ning see aitab koondistel ja klubidel viia kehaline ettevalmistus uuele tasandile," lisas ta.

Koondise peatreener Thomas Häberli sõnas, et tööd alustades pöörati füüsilisele poolele suurt tähelepanu. "Esimeste Eestis veedetud kuude jooksul tegime analüüsi selle kohta, kus meil tuleb võimekusi edasi arendada. Keskendusime mängijate plahvatuslikkusele ja üldistele kiiruslikele omadustele. Nende teemade analüüsimise käigus koostasime plaani, milliseid ruume ja varustust vajame, et luua keskus, mis hõlmab jalgpallurite jaoks spetsiifilist kehalist ettevalmistust koos taastumise ja testimisega," selgitas Häberli.

Eesti Jalgpalli Liidu tehniline direktor Janno Kivisild avaldas heameelt, et uut keskust saab juba laiemalt tutvustada. "Thomase ja Michaeli sisendi põhjal panime paika projekti ja nüüd viime seda samm-sammult ellu. Tegemist on väga suure investeeringuga sportlikku kvaliteeti," märkis Kivisild. "Keskus saab olema avatud laiale hulgale mängijatele ja oluline on seeläbi tõsta ka treenerite ja klubide teadlikkust kehalise ettevalmistuse ja taastumise valdkonnas," lisas ta.

Jalgpalliliit tutvustas sel nädalal uue keskuse kontseptsiooni praegu Premium liiga tabelis esimesel viiel kohal asuvale klubile, et saada vajalik tagasiside. Mitusada tuhat eurot maksev keskus hakkab esmajoones teenindama Eesti koondisi ning tippjalgpallis tegutsevaid klubisid.