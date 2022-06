Robert Täht liitub Brasiilia meistriliiga klubiga

Mullu Poola kõrgliigas Belchatowi Skra ridades mänginud Tähe liitumisest teatas Brasiilia klubi sel nädalal peetud pressikonverentsil. Lisaks Tähele liitub teiste seas klubiga ka 2016. aasta olümpiavõitja Douglas Souza, vahendab Postimees.

Miks otsustas Täht siirduda just Brasiiliasse? "Mõtlesin, et kui mitte nüüd, siis millal veel," vastas 28-aastane nurgaründaja, kel oli mõned aastad tagasi laual ka variant siirduda Argentina kõrgliigasse.

"Toona sai valitud [Türgi klubi - toim] Izmiri pakkumine ja arvan, et see oligi sel hetkel parim. Aga tänaseks olen Euroopas juba piisavalt käinud ja näinud ning kui Brasiilia pakkumine tuli, siis see tundus lihtsalt ahvatlev. Mul oli Euroopast küll rahaliselt paremaid pakkumisi, näiteks Poolast ja Türgist, kuid tahtsin lihtsalt seda Brasiilia elu kogeda," lisas Täht.

Lõppenud hooajal sai Sao Jose dos Campos Brasiilia meistriliigas seitsmenda koha, play-off'is jäädi alla tiitlivõitjaks tulnud Sada Cruzeriole.