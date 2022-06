Lajal võitis rohkem geime ja punkte, aga kaotas mängu

Lajalil oli lootust alistada TOP300 sekka kuuluv venelane, mida näitab ka fakt, et Eesti esireket võitis ühe geimi ja kolm punkti (85:82) rohkem. Võiks öelda, et pigem jäi Lajal hätta oma serviga, sest ta võitis seitse geimi nii tõrjel kui ka pallingul. Kui need numbrid on võrdsed, võinuks ehk serv olla efektiivsem, vahendab Tennisnet.

Esimeses setis juhtis Lajal 4:1, olles murdnud vastase mõlemad servigeimid, aga kaotanud korra oma pallingu. Paraku võitis Vatutin seejärel viis geimi järjest ja neist kolm viimast üsna kindlalt.

Teine sett algas taas Lajalile edukalt, nüüd juhtis ta 4:0. Seejärel kaotas oma servigeimi, aga enam mõõna ei sattunud, vaid lõpetas seti kindlalt. Otsustavas setis võideti geime kahekaupa, aga kuna Vatutin alustas, siis jõudis mäng ka 6:4 peal lõpule. Viimases geimis oli Lajal oma servil 40:15 ees, aga ei suutnud kasutada algul kaht ja pärast veel üht geimpalli.

Lajal lõi ühe ässa ega teinud ühtki topeltviga, vastane aga mitte ühegi ässa juures tegi üheksa topeltviga. Otse servilt sai Lajal seega +10 punkti edu, aga sellest ei piisanud. Lajal lõi esimest servi sisse koguni 85%, aga võitis ainult 55% esimese pallingu punktidest. Vastase esimese servi protsent oli samuti hea (81%), aga ta võitis 60% esimese pallingu punktidest. Murdepalle kasutas Lajal kümnest seitse ja Vatutin 15-st seitse.