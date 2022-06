Vene koondise ekskapten: võib-olla nad tapavad mind, aga räägin nagu asjad on

Venemaa jalgpallikoondise endine kapten Igor Denissov esines kriitilise avaldusega riigi sõjalise agressiooni osas Ukrainas ja nii sai temast üks kõrgema kaliibriga sporditegelasi, kes on astunud vastu riigi ametlikule poliitikale.

Denissov, kes mängis Venemaa koondise eest vahemikus 2008-2016 kokku 54 kohtumist, nimetas YouTube'is spordiajakirjanik Nobel Arustamjanile antud intervjuus sõjalist sissetungi katastroofiks ja täielikuks õuduseks.

"Võib-olla panevad nad mu nende sõnade eest vangi või tapavad mind, aga ma räägin nii, nagu asjad on," sõnas 38-aastane pallur, kes esindas enam kui 300 korda ka Peterburi Zeniidi klubi ja lõpetas karjääri 2019. aastal Moskva Lokomotiivi mängijana.

Ta lisas, et kirjutas kirja president Vladimir Putinile, kus avaldas 24. veebruaril alanud sõjale oma vastuseisu. "Ma olen uhke tüüp. See oli kolm või neli päeva hiljem," lausus Denissov. "Ma ütlesin talle isegi, et olen valmis tema ees põlvitama, kui ta selle kõik lõpetaks."

Väga vähesed avaliku elu tegelased, kes endiselt Venemaal elavad, on sõda kritiseerinud, sest vastavalt seadustele võib selle eest määrata karmi karistuse. Hiljuti on sarnase avaldusega esinenud ka naiste jalgpallikoondise ründaja Nadja Karpova, kes elab aga Hispaanias.

Venemaa meediakanalid võivad saada aga trahvi või kaotada tegevusloa, kui Ukraina sündmuste kohta kasutatakse sõnasid "sõda" või "sissetung" ning ka intervjuus Arustamjaniga olid mõned sõnad kaetud müraga.