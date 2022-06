Tottenham tugevdab keskvälja Mali koondislasega

Mitmete Inglismaa väljaannete andmetel käib Tottenham poolkaitsja eest välja 34,8 miljonit eurot. Jalgpalliajakirjaniku Fabrizio Romano sõnul on kõik osapooled lepingu üksikasjade osas selgusele jõudnud ning Bissouma läheb enne ülemineku ametlikuks saamist ka meditsiinilisele ülevaatusele.

25-aastane Bissouma liitus Brightoniga 2018. aasta suvel ja käis nelja hooaja jooksul kõikide sarjade peale väljakul kokku 124 korral ja lõi kuus väravat. Lõppenud hooajal tegi Bissouma Inglismaa kõrgliigas kaasa 26 kohtumises, lõi ühe värava ning aitas Brightonil saavutada klubi kõigi aegade kõrgeima ehk üheksanda koha Inglismaa kõrgliigas.

Mali koondislasest saab Tottenhami selle suve kolmas täiendus. Mais selgus, et Tottenhamiga liitub kogenud äärekaitsja Ivan Perisic ning eelmisel nädalal liitus klubiga väravavaht Fraser Forster, kes täidab Pierluigi Gollini lahkumise järel varuväravavahi kohta.

Tottenham are set to complete Yves Bissouma deal, here we go! There will be final contacts with Brighton today on payment terms, then paperworks time. Medical already scheduled as expected. ⚪️ #THFC



Agreement on €29m fee plus add-ons. Final details, then it will be signed. pic.twitter.com/qbgAU8ZGbv