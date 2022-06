"Tipust Topini" jookseb läbi suvise Eestimaa

Juba kuuendat aastat toimuva jooksu eesmärk on populariseerida ühekoos jooksmist ning tutvustada Eestimaa kaunemaid paiku. Tegemist ei ole võistlusega, vaid üheskoos jooksurõõmu nautimisega.

"Tipus Topini on selgelt kõigist teistest jooksudest eristuv just seetõttu, et tegemist ei ole võistlusega ja meil osalevad kümneliikmelised tiimid," rääkis peakorraldaja Sten-Eric Uibo. "Sellest tulenevalt on jooksul hoopis vabam ja lõbusam õhkkond, kui tavaliselt spordivõistlustel, kuid samas pole kuhugi kadunud füüsiline pingutamine, mille teeb keerukamaks ka öine ärkvel olemine."

Tipust Topini rada algab Suure-Munamäe tipust ja viib jooksjad läbi Rõuge, Otepää, Elva, Tartu, Palamuse, Porkuni, Tapa, Lehtse, Jäneda, Kõrvemaa, Raasiku, Saha, Piritale. Joostakse avatud liiklusega teedel ning üheskoos läbitakse kokku 337 kilomeetrit, iga jooksja käib rajal kolm korda. Üksiku etapi pikkus jääb 8-16 kilomeetri vahele ja ühe jooksja poolt läbitud kogudistants on 25-42 kilomeetrit.

Jooksjate liikumist saab jälgida reaalajas siin.