Hoolimata suurest kaotusest toetab Inglismaa kapten Southgate'i

Jalgpalli Rahvuste liigas sai Inglismaa koondis häbistava 0:4 kaotuse Ungari vastu. Meeskonna kapten Harry Kane sõnas pärast mängu antud intervjuus, et toetab peatreenerit hoolimata suurest kaotusest.

Kui Kane'i käest uuriti pärast mängu, kas ta on kindel, et Inglismaa koondis on õigel teel, vastas ta järgmiselt: "Kahtlemata. Ei ole küsimus, millele peaksin isegi vastama."

Inglismaa jaoks oli tegu suurima kodus saadud kaotusega pärast 1928. aastat, vahendab Eurosport.

Suur kaotus tekitas meelehärmi ka fännide seas, kes laulsid pärast mängu peatreenerile ja mängijatele "te ei saa aru, mida te teete" .

Pärast matši andis Inglismaa kapten Kane oma täieliku toetuse Southgate'ile ja ütles uskuvat, et ta on õige mees, kes peaks juhendama Inglismaad viie kuu pärast Kataris peetaval MM-il.