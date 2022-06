TÄNA OTSE | Eesti naiste võrkpallikoondis kohtub Hõbeliigas Sloveeniaga

Eesti naiste võrkpallikoondis kohtub Euroopa Hõbeliigas Sloveeniaga. Otseülekanne algab ETV2 kanalil ja ERR-i spordiportaali vahendusel kell 17.50. Mängu kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Hendrik Rikand. Stuudios on Mari-Liis Graumann ja Johannes Vedru.

Euroopa Hõbeliigas juuni algul Sloveeniale napilt 2:3 kaotanud Eesti naiste võrkpallikoondis ihkab kindlasti magusat revanši. Hõbeliigas on Eesti naiskond seni teeninud ühe võidu ja neli kaotust. Sloveenia suutis eestlannasid oma agressiivsuse ja julgusega mõneti üllatada. Lisaks näitas Mislinjas toimunud mäng, et vastase koosseisuvalikud on üsnagi ettearvamatud.

Kohtumine peetakse Tartus, Annelinna spordimajas.