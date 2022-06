ATP tuuril debüteerinud britt alistas avaringis kõrgeima asetusega Ruudi

Esimest korda ATP tuuri turniiril mänginud Peniston alistas tasavägises kohtumises hooaja esimese murumängu pidanud Ruudi 7:6 (4), 7:6 (2) tulemusega.

"Ma ei suuda seda uskuda, see on nagu unistus. Casper on ebareaalselt hea mängija, tal läks Prantsusmaa lahtistel väga hästi, seega teadsin, et tema vastu on väga raske mängida. Väljakule astudes tuleb mõelda ainult võidule. Seda ma ka tegin ja see oli tegelikult kõik, mida teha sain," sõnas Peniston pärast matši, vahendab ATP.

Järgmises ringis on 26-aastase briti vastaseks Francisco Cerundolo (ATP 46.).

Lisaks Ruudile langes avaringis konkurentsist veel neli asetuse saanud mängijat. Mullune finalist ja kolmanda asetusega Cameron Norrie (ATP 11.) jäi 7:6 (2), 1:6, 4:6 alla Grigor Dimitrovile (ATP 22.), neljanda asetusega Taylor Fritz (ATP 14.) pidi tunnistama vabapääsme saanud Jack Draperi (ATP 99.) 6:3, 6:2 paremust, viienda asetusega Diego Schwartzmani (ATP 16.) kukutas 6:1, 6:4 skooriga kvalifikatsioonist põhiturniirile pääsenud Sam Querrey (ATP 121.) ning kaheksanda asetusega Reilly Opelka (ATP 18.) kaotas 4:6, 4:6 Alex de Minaurile (ATP 21.).

Edukalt alustas tiitlikaitsja ja maailma kümnes reket Matteo Berrettini, kes oli 6:3, 6:3 parem Dan Evansist. Samuti võidutses endine maailma kolmas reket Marin Cilic (ATP 17.), kes teenis 6:1, 4:6, 7:5 võidu Liam Broady (ATP 137.) üle.