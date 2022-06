Kõrgliigast langenud Burnley palkas peatreeneriks Man City endise kapteni

"Burnley jalgpalliklubi on ajalooline meeskond ja mul on suur au saada selle peatreeneriks. Olen põnevil eesootavate väljakutse ees," sõnas Kompany klubi kodulehele. "Ootan huviga, et saaksin mängijatega töötada ja luua meie fännidele positiivse ja võiduka meeskonna."

"Vincent on näidanud muljetavaldavaid tulemusi, juhtides eelmisel hooajal ühe Belgia suurima meeskonna tagasi Euroopasse ja karikafinaali. Oleme tema filosoofiast, nägemusest ja ambitsioonidest vaimustuses," sõnas Burnley esimees Alan Pace.

Neljal korral Manchester City ridades Inglismaa meistriks tulnud Kompany lõpetas mängijakarjääri 2020. aastal, misjärel sai temast Belgia kõrgliigaklubi Anderlechti peatreener. Lõppenud hooajal saavutas Anderlecht kolmanda koha ja jõudis karikavõistlustel finaali, kuid Kompany otsustas ametist siiski lahkuda.

Burnley pole Kompany lepingu pikkust täpsustanud.

Aprilli keskel vallandas Burnley pea 10 aastat ametis olnud Sean Dyche'i, pärast mida täitis ajutiselt peatreeneri kohustusi abitreener Mike Jackson, kes ei suutnud klubi kõrgliigast väljalangemisest päästa. 20 meeskonna konkurentsis sai Burnley 35 punktiga 18. koha, koos nendega langesid esiliigasse ka Norwich City ja Watford.

We are delighted to confirm the appointment of Vincent Kompany as first-team manager.



Welcome to Burnley, @vincentkompany! #WelcomeKompany | #UTC