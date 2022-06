Ligi aasta võistlustelt eemal olnud Williams vihjas, et mängib siiski Wimbledonis

40-aastane Serena Williams vigastas mullu Wimbledoni avaringis esimese seti keskel jalga ja pidi matši pooleli jätma. Sellest saadik on Williams võistluskarussellilt eemal olnud.

Kümme päeva tagasi avaldasid Wimbledoni korraldajad osalejate nimekirja ja maailma edetabelis 1208. kohale langenud Williamsit seal polnud, kuigi ta saanuks kasutada n-ö kaitstud edetabelikohta ehk anda end üles vigastuseelse edetabelikohaga, kuid seda võimalust ameeriklanna ei kasutanud. Nüüd aga postitas ta Instagrami pildi enda jalgadest murul ja kirjutas allkirjaks: "SW ja SW19. 2022. Näeme seal."

SW viitab mõistagi tema enda nimetähtedele ja SW19 on Wimbledoni postiindeks. Ilmselt tähendab see siis, et seitsmekordne Wimbledoni võitja Williams saab korraldajatelt turniirile vabapääsme. Lisaks märkis Williams postituses ära Wimbledoni eelturniiri Eastbourne'i Instagrami, viidates, et ta võib ka seal kaasa teha.

Tänavune Wimbledon algab 27. juunil.