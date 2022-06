Tänak: näeme palju nõrkasid kohti, kus saaksime areneda

Sardiinia ralli võit oli Ott Tänaku jaoks kindlasti suureks kergenduseks.

"Eks ta üleüldiselt oli väga oluline motivatsioonilaks kõikidele inimestele, kes seal tehases vaeva on näinud," ütles Ott Tänak intervjuus.

"Kõik on tulnud omajagu keeruliselt ja raskelt. Oleme ajagraafikuga palju maas olnud ja kindlasti ei ole enam lihtne. Arendusperiood on kuidagi vahele jäänud. Peame rallide jooksul edasi arendama, mis paneb omajagu survet mehaanikutele, inseneridele ja sõitjatele. Positiivne on see, et oleme suutelised võistlustega arenema."

Lisaks Oti võidule sai Sardiinias kolmanda koha samuti Hyundai meeskonna sõitja Dani Sordo. Tänaku sõnul on kindlasti kohti, kus paremaks minna.

"Me kindlasti veel seal päral ei ole, kus me tahame olla. Kogu protsess on lapsekindel. Usun, et see aasta saab olema tihe ja pingeline. Hetkel näeme palju nõrkasid kohti, kus saame areneda. Samas see on positiivne. On kohti, kus edasi minna."

"Eks väga palju on detailides kinni. Suures pildis tahaksime, et auto oleks kiire, lihtsasti juhitav ja probleemide vaba."