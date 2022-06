Rainer Vakra valiti taas Eesti Invaspordi Liidu presidendiks

Vakra peab oluliseks puuetega inimeste kaasamist sporti ja liikumisharrastusse. "Mind valiti järgnevaks neljaks aastaks Eesti Invaspordi Liidu presidendiks. Ma siiralt tänan selle usalduse eest. Pean jätkuvalt oluliseks, et ühiskonnas räägitakse rohkem paraspordist ja sportlastest, kes tõestanud ennast profisportlastena maailmatasemel. Ühtlasi on soov, et puuetega inimestel tekiks veel suurem huvi, võimalused ja julgus tegeleda spordi- ja liikumisharrastusega," ütles Vakra.

Järgmise nelja aasta jooksul on Vakra sõnul vaja ümber vaadata ka liidu organisatsoonilised alused, et olla kaasas arengutega Eesti paraspordis ning koostöös Eesti Paralümpiakomiteega tegeleda ühiskonna kaasamisega. "Oluline on leida puuetega inimeste spordile kui vähemkindlustatud osale üldsuse moraalne kui materiaalne toetus. Nii suudame aidata inimesed töö- ja ühiskondlikku ellu, läbi spordi- ja liikumisharrastuse parema elu juurde," märkis EIL-i president.

Eesti Invaspordi Liit tegeleb liikumispuuetega inimeste spordi ja liikumisharrastuse korraldamisega Eestis. EIL on Eesti Paralümpiakomitee liige.