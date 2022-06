Golden State on NBA tiitlist ühe võidu kaugusel

Nelja võiduni peetavas seerias on Golden State 3:2 juhtimas. See tähendaks, et järgmise mängu võidu korral saaksid nad tiitli, mis oleks nende jaoks neljanda NBA meistritiitliga viimase kaheksa aasta jooksul.

Viienda mängu staar oli Andrew Wiggins, kes viskas lausa 26 punkti (Golden State) ja võttis 13 lauapalli. Bostoni poolelt oli resultatiivseim Jayson Tatum (Boston Celtics; 27), võttes ka 10 lauda. Klay Thompson (Golden State) tabas lausa viis kolmest ja toetas meeskonda 21 punktiga. Stephen Curry ei tabanud imekombel see mäng ühtegi kolmepunktiviset, kuid tõi siiski 16 punkti.

Järgmine kohtumine peetakse Eesti aja järgi reede varahommikul.