Jörgen-Matthias Talviku sai Saksamaal 14. koha

EMX 250 klassi ajasõidus sõitis Jörgen-Matthias Talviku välja kuuenda ringiaja ja see andis talle võistlussõitudeks hea stardikoha valiku. Laupäevases avasõidus tegigi Talviku suurepärase stardi ja ta asus sõitu juhtima mõne kurvi järel. Liidrikohta suutis Jörgen-Matthias enda käes hoida kolm ringi. Seejärel tal jõud natuke rauges ja tagant tulijad hakkasid temast mööduma. Talviku langes vahepeal juba koguni üheksandale kohale, kuid sõidu lõpuks suutis ta kaheksandaks tõusta. Kaks esimest positsiooni läksid Yamaha meeskonna sõitjatele. Esikoha teenis itaallane Andrea Bonacorsi ja teine oli sarja liider Rick Elzinga (Holland). Kolmandaks tuli prantslane Maxime Grau (Husqvarna), vahendab Msport.ee.

Pühapäeval sünnipäeva tähistanud Talviku ei suutnud teises võistlussõidus nii head starti teha ja avaringil oli ta 15. koha piiri peal. Sealt kerkis ta mõne ringiga kiiresti juba kümnendaks, kuid siis Jörgen-Matthias kukkus ja langes punktikohalt välja. Suurt tõusu ta enam seejärel teha ei suutnud ja sõidu lõpetas Talviku 18. kohal. Sõitu juhtis enamuse ajast belglane Sacha Coenen (Husqvarna), kuid mõned ringid enne lõppu jäi ta raja äärde ja võidu võttis hoopis Elzinga. Teise koha teenis Grau ja kolmanda koha Camden Mc Lellan (Lõuna Aafrika Vabariik, KTM).

Etapi kokkuvõttes tuli Talviku 16 punktiga 14. kohale. Esikoha teenis 47 punktiga Elzinga, teine oli 42 punktiga Grau ja kolmanda koha 36 punktiga Bonacorsi. Sarja kokkuvõttes on Talviku 113 punktiga üheksandal kohal. Liidrikohal on 241 punktiga Elzinga, teine on 221 punktiga Toendel ja kolmas 166 punktiga Bonacorsi.

EMX 125 klassis osales Saksamaa etapil kaks meie sõitjat. Joosep Pärn (KTM) suutis oma grupis välja sõita 18. ringiaja ja tagas pääsu põhisõitudesse. Samas grupi jäi Sebastian Leok (Husqvarna) 21. kohale ning ta jäi esimesena põhisõitudest välja. Laupäeval toimunud esimeses põhisõidus tegi Pärn väga kehva stardi ja avaringile läks ta viimaste seas. Sõiduga parandas ta oma positsiooni kõvasti ja tõusis lõpuks 24. kohale. Punktikohast jäi teda lahutama lõpuks 12 sekundit. Avasõidu võitis lätlane Karlis Alberts Reisulis (Yamaha), teise koha sai Alexis Fueri ja kolmanda koha Ferruccio Canchi.

EMX 125 klassi teises sõidus tegi Pärn parema stardi ja ta pääses kohe punktikoha lähedusse. Sõidu esimese poolega tõusis Pärn parimal hetkel 22. kohale, kuid seejärel ta kukkus ja lootused punktikohast kustusid. Finishisse jõudis meie mees lõpuks 29. kohal. Sõitu juhtis algusest lõpuni Alexis Fueri (Prantsusmaa, Fantic), teise koha sai tema meeskonnakaaslane Cas Valk (Holland, Fantic) ja kolmanda koha Ferruccio Zanchi (Itaalia, Yamaha).

Etapi kokkuvõttes läks Parnale kirja 34. koht. Esikoha teenis 47 punktiga Fueri, teine oli 40 punktiga Valk ja kolmas 40 punktiga Zanchi. Sarja kokkuvõttes on esikohal 252 punktiga Valk, teine on 225 punktiga Fueri ja kolmas 216 punktiga Karlis Alberts Reisulis. Meie sõitjad pole suutnud sel hooajal veel punktidele jõuda.

MXGP klassi kvalifikatsioonisõidus sai Hardi Roosiorg 32 võistleja seas 27. koha. Põhisõitude startidesse Roosiorg aga ei tulnud. Avasõidus võttis kindla esikoha sarja liider Tim Gajser (Sloveenia, Honda). Teisena lõpetas sõidu meie lõunanaaber Pauls Jonass (Läti, Husqvarna) ja kolmandana Jeremy Seewer (Šveits, Yamaha). Teises sõidus võttis stardivõidu Seewer, teda asus jälitama Gajser. Gajser sõidus suuri riske võtma ei hakanud ja Seewer võttis esikoha. Gajser lõpetas sõidu teisena ja Prado kolmandana.

Etapi kokkuvõttes teenis esikoha 47 punktiga Gajser. Teiseks tuli 45 punktiga Seewer ja kolmandaks 34 punktiga Prado. Sarja kokkuvõttes on ülivõimas liider 485 punktiga Gajser. Teiseks tõusis 384 punktiga Seewer ja kolmandaks 366 punktiga Prado. Enne tänast etappi teine olnud Maxime Renaux vigastas ennast kvalifikatsioonisõidus ja pühapäeval startida ei saanud ning ta langes kokkuvõttes 365 punktiga neljandaks.

MX2 klassi avasõitu asus stardi järel juhtima sarja liider Tom Vialle (Prantsusmaa, KTM). Teda asusid jälitama Yamaha tehasemeeskonna sõitjad Thibault Benistant (Prantsusmaa) ja Jago Geerts (Belgia). Geerts pidi esmalt kõvasti vaeva nägema, et meeskonnakaaslasest mööda saada. Seejärel suutis ta ka Vialle´le järgi jõuda, kuid esikotha rünnata ta siiski ei suutnud ja võidu teenis Vialle. Geerts lõpetas sõidu teisena ja Benistant kolmandana.

Teises võistlussõidus tegi parima stardi taas Vialle, kuid kohe avaringil suutis Benistant temast mööduda sõidu liidriks asuda. Geerts tegi samuti sõidu alguses kiire möödasõidu Andrea Adamost ning tõusis kolmandanale kohale. Mõne ringi järel otsustas Vialle'i ratas tööpäeva varem lõpetada ja prantslane pidi sõidu katkestama. Benistant suutis Geertsil eest ära seejärel natuke sõita ja ta võttis lõpuks kindla esikoha oma meeskonnakaaslase ees. Kolmandana lõpetas sõidu Mikkel Haarup (Taani, Kawasaki).

Elu esimese etapivõidu teenis 45 punktiga Benistant, teise koha sai 44 punktiga Geerts ja kolmanda koha 38 punktiga Haarup. Tänu Vialle´i katkestamisele tõusis Geerts uuest sarja liidriks. Vialle kaotab talle nüüd kaheksa punktiga. Laengenfelder kolmadana kaotab liidrile juba 107 punktiga.