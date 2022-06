Nikolajs Mazurs jätkab Tartu peatreenerina

Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi juht Gert Prantsil on hea meel koostöö jätkumise üle. "Meil on väga hea meel, et Nikolajsiga jätkame," lausus Prants klubi pressiteate vahendusel.

"Ta tõestas lõppenud hooajal nii mõndagi ning tema käe all pakkus meeskond Tartu publikule häid emotsioone. Sel korral saab peatreener juba ettevalmistusfaasis võistkonnaga tööle hakata ja loodame, et saame juba hooaja alguses atraktiivse võistkonna kokku."

Alates 2021. aasta novembrist Tartu meeskonda juhendanud Mazurs on varasemalt viinud Riia VEF-i Läti meistriks, olnud peatreener Saraatovi Avtodoris, Permi Parmas ja BK Ogres.

Mullusel korvpallihooajal suutis Tartu meeskond tema juhtimisel võita Eesti karikavõistlused, pääseda üle noatera Eesti-Läti liiga play-off'i ning jõuda Eesti meistrivõistlustel hõbemedaliteni. Lisaks esineti hästi Põhja-Euroopa liigas, kus jõuti finaalturniirile ja saadi sealt liiga avahooajal neljas koht.

Tartut ja Mazursit seob aastane leping. Meeskonna ülejäänud treeneritepink ja koosseis on veel lahtine. Klubiga on kehtivad lepingud Märt Rosenthalil, Emmanuel Wembil, Robin Kivil ja Oliver Suurorul.