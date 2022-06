Haalandi üleminek Man Citysse sai teoks

21-aastane ründaja lõi Dortmundi karjääri jooksul 89 kohtumises 86 väravat ja tema üleminekus Man Citysse jõuti kokkuleppele juba mai keskpaigaks. 60 miljonit eurot maksma läinud norralane sõlmis lepingu viieks hooajaks.

"See on uhke päev minu ja minu pere jaoks," kommenteeris Haaland, kelle isa Alf-Inge Haaland mängis Manchester Citys aastatel 2000–2003 ja kandis ka klubi kaptenipaela. "Ma olen alati Cityt jälginud ja eriti meelsasti viimastel hooaegadel."

"Nende mängu ei ole võimalik mitte imetleda – see on põnev, nad loovad palju võimalusi, mis on minusuguse mängija jaoks ideaalne," lausus noor ründetäht.

"Koosseisus on nii palju maailmatasemel mängijaid ja Pep [peatreener Pep Guardiola] on üks kõigi aegade paremaid juhendajaid, nii et ma usun, et olen oma ambitsioonide realiseerimiseks õiges kohas."

"Ma tahan lüüa väravaid, võita trofeesid, jalgpallurina areneda ja ma olen kindel, et suudan seda siin teha," jätkas Haaland. "See on minu jaoks suurepärane üleminek ja ma ei jõua hooaja ettevalmistuse algust ära oodata."

Haaland mängis Dortmundis kolm hooaega, tuli mullu Saksamaa karikavõitjaks ja teenis hooajal 2020/2021 Meistrite liiga suurima väravaküti auhinna.

Norra koondises on tal kirjas 21 kohtumist ja 20 väravat, 2020. aastal valiti Haaland riigi parimaks sportlaseks ja hooajal 2020/2021 oli ta Rahvuste liiga suurim väravakütt.