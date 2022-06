Rootslanna Linn Grant võitis esimese naisena golfi Euroopa tuuri võistluse

22-aastane Grant näitas end kahe miljoni USA dollari suuruse auhinnafondiga Skandinaavia Mastersi viimasel päeval suurepärasest küljest, läbides kodumaal Tylösandis 18 auku tulemusega kaheksa alla par'i ja saades kokku tulemuse 24 alla par'i.

Ta edestas lausa üheksa löögiga kuulsat kaasmaalast Henrik Stensonit, kes on võitnud ka ühe suurturniiri - 2016. aasta Briti lahtised - ja šotlast Marc Warrenit. Paremuselt järgmine naine ehk Gabriella Cowley jäi võitjast 14 löögi kaugusele ja jagas 15. kohta.

"Ma loodan, et inimesed märkavad nüüd enam naiste golfi ja et sponsorid märkavad LET-i [Euroopa naiste tuur] enam kui meeste tuuri, loodetavasti aitab see naiste golfi pisut edasi," kommenteeris rootslanna esikoha teenimise järel.

Grant sõnas, et tema peaeesmärk kodusel turniiril oligi meeste alistamine. "See oli kõige tähtsam - terve nädala tundsin, et see on tüdrukud poiste vastu võistlus," lausus tänavu ka kaks Euroopa naisteturniiri võitnud rootslanna.

Skandinaavia Mastersil alustasid võistlemist 78 meest ja 78 naist ning läbiti samad rajad, kuigi alustati erinevatelt stardialadelt.