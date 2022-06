Liivahooaja vahele jätnud Berrettini naasis turniirivõiduga

Otsustavas setis suutis Berrettini kohe alguses murdega peale asuda ja murdis endise maailma esireketi pallingu teistkordselt üheksandas ehk viimaseks jäänud geimis. Kolmandas setis hakkas Murray ka väsima ja võttis vahepeal meditsiinilise pausi.

26-aastane itaallane oli oma servil väga kindel: ta lõi koguni 19 ässa ja noppis oma esimeselt servilt 81 protsenti punktidest. Murray lõi seitse ässa ja sai esimeselt servilt 68 protsenti punktidest.

Berrettini jaoks oli tegemist hiilgava tagasitulekuga, sest viimati mängis itaallane märtsis Indian Wellsis, aga jättis liivahooaja väikese vigastuse tõttu vahele. Stuttgardi tiitel ei tulnud siiski lihtsalt, sest ta kaotas seti ka oma esimeses ja teises mängus.

"See on uskumatu. Loomulikult oli see eesmärk [tiitel võita], aga ma arvasin, et see saab olema väga-väga raske," kommenteeris päevakangelane.

"Ma ei arva, et mängisin oma parimat tennist, aga seetõttu olen enda üle veelgi uhkem. vaimselt oli väga raske. Tegin uskumatut tööd, et siia jõuda. Ma võitlesin kõvasti ja see tähendab mulle palju."